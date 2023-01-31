K11 MUSEA更指，在場內舉行的文化活動總參與人數逾10萬，當中超過7成訪客在參加活動後，會留下來消費。文化活動亦吸納大量包括高端客戶在內的新客群，登記為K11會員。隨着旅客入境條件逐步放寬，其於1月推出全城消費獎賞，旅客及本地市民只需出示有效海外護照或旅遊證件，無須任何消費，即可最高獲價值逾2200港元禮遇。

在商店方面，K11 MUSEA指，單計2022年下半年已有近50間全新店舖落戶，當中部分更是首度進駐香港市場的獨家店。Chanel更在內裡開設全城最大規模鞋履專門店，擴充店面近一倍。

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