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K11 MUSEA新春銷售按年增逾55%

新世界發展（0017）旗下K11 MUSEA表示，去年12月憑藉獨特的藝術展覽和連串市場營銷活動，於該月錄得2019年開業以來單月最佳銷售額。踏入今年截至1月28日，K11 MUSEA總銷售額對比去年同期升幅高達35%，人流按年躍升55%，農曆新年總銷售額對比虎年新春亦飈升超過55%。K11 MUSEA預計，銷售及人流持續向好。

K11 MUSEA更指，在場內舉行的文化活動總參與人數逾10萬，當中超過7成訪客在參加活動後，會留下來消費。文化活動亦吸納大量包括高端客戶在內的新客群，登記為K11會員。隨着旅客入境條件逐步放寬，其於1月推出全城消費獎賞，旅客及本地市民只需出示有效海外護照或旅遊證件，無須任何消費，即可最高獲價值逾2200港元禮遇。

在商店方面，K11 MUSEA指，單計2022年下半年已有近50間全新店舖落戶，當中部分更是首度進駐香港市場的獨家店。Chanel更在內裡開設全城最大規模鞋履專門店，擴充店面近一倍。

 

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