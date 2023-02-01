WeChat Pay HK指出，澳門迎來放寬檢疫措施後的首個黃金周，農曆新年期間，港人於澳門線上線下使用WeChat Pay HK的用戶人數和交易金額亦較去年激增19倍和10倍。數據顯示，內地熱門商戶主要為生活餐飲和乘搭地鐵，例如7-11便利店、深圳地鐵、星巴克、沃爾瑪、華潤萬家、奈雪的茶；澳門熱門商戶包括港珠澳大橋穿梭巴士、麥當勞、喜茶、澳門一站式生活服務平台澳覓App、咀香園等。

WeChat Pay HK表示，對政府緊密研究全面通關感到正面樂觀，並將繼續積極拓展港澳、內地、日本及更多海外商戶網絡，提供跨境支付服務。

此外，農曆新年期間港澳成為內地遊客熱門目的地，帶動交易強勁增長。微信支付最新數據顯示，農曆新年假期期間，內地遊客在港線下消費金額按年增長近3.5倍，澳門線下消費金額按年增長近1倍。

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