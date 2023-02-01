紛美今早公告內雖一度提及今日（2月1日）午後復牌，但後來再發公告，指有額外內幕消息有待公布，故今日全日未有復牌。

根據公告，擬出售事項須待山東新巨豐股東及中國機關批准後，方告作實。山東新巨豐為中國乳製品生產商及分銷商，亦是紛美五大客戶之一，目前未持有紛美股份。

不過，紛美最大客戶與山東新巨豐為主要競爭對手，公告指，有可能該客戶憂慮因此洩露公司機密，故影響紛美與該客戶的關係，或嚴重不利紛美財務；亦有其他客戶向紛美反映類似意見，更指若該最大客戶斷絕與紛美合作，他們亦會跟隨做法。另外，紛美部分客戶亦表示，其競爭對手為山東新巨豐的股東，故有同類憂慮，故若上述最大客戶不再與紛美合作，他們亦會跟隨。

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