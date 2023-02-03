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零售協會：通關生意未有顯著改善 料下半年開始復常

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，內地與香港通關後行業生意未有顯著改善，絕大部分會員認為內地旅客未有明顯增多，人流及生意均表現一般，有2至3成零售商反映現時生意依然疲弱。

她指出，去年初受第五波疫情影響，首季零售銷售額每月只錄得約200億元，低基數之下今年首季零售額將會反彈，要到下半年才開始復常。

謝邱安儀表示，農曆新年前兩周至年初四（1月8日至25日）期間，有八成零售商表示生意錄得升幅，當中百貨、化妝品、珠寶鐘表類別的會員指生意有2至3成升幅，服裝及個人護理零售商亦錄得單位數升幅。她認為，營業時間延長有助帶動零售市道氣氛，加上港人回鄉過年亦帶動消費，另天氣寒冷亦推動服裝商的生意。

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