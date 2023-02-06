中美「氣球」事件持續升溫，內地外交部今早發聲明並提出嚴正交涉。恒指今早低開311點，見半日高位，最多曾跌574點，低見21085.72點，是1月6日後最低，半日高低波幅263點。
恒指半日跌500點或2.31%，報21160點，大市成交金額765億元；國指跌218點或2.95%，報7168點。恒生科技指數收報4461點，跌3.72%。
藍籌股成交金額336.73億元，佔大市成交44.01%；科指成份股成交金額218.23億元，佔大市成交28.52%；國指成份股成交金額289.46億元，佔大市成交37.83%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、農夫山泉（9633）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，70隻下跌，1隻無升跌。匯控（0005）升1.16%，收報56.55元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌6.6%，收報104.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.88元，升2.13%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報6.88元，跌8.87%。
恒指低於10天線(21971.47點)、20天線(21708.47點)。科指低於10天線(4620.66點)、20天線(4569.11點)。
北水南下合計淨流入8.95億元，終止連續5日流出。南水北上合計淨流出44.22億元人民幣，較上日增加4.13%，連續第2日流出，累計流出86.68億元。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下金界（3918）收報7.27元，跌3.07%。百勝中國（9987）收報455元，跌1.34%。
新龍國際（0529）斥4800萬元購日本淡島酒店。收報1.69元，升9.03%。
中聯重科（1157）董事會通過分折中聯高機方案。收報4.16元，跌1.65%。
樂普生物（2157）：治療晚期實體瘤新藥全性和耐受性良好。收報8.02元，升5.94%。
遠大（0512）治腦腫瘤新藥臨床實驗申請獲藥監局受理。收報4.78元，跌2.85%。
電視廣播（0511）第三大股東，拒評會否加入大聯盟。收報3.82元，跌1.8%。
五礦地產（0230）獲9.7億元貸款。收報0.55元，無升跌。
IMF建議內地政府應積極推動問題房企進行重組。中海外（0688）收報19.8元，跌2.46%。龍湖（0960）收報23.85元，跌4.02%。華潤置地（1109）收報35.9元，跌2.31%。碧桂園（2007）收報2.7元，跌3.57%。
希慎（0014）料去年蝕12億，稱因投資物業公平值變動。收報26.3元，跌2.41%。
團客下周恢復訪澳，澳門擬向過夜客提供資助。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報10.02元，跌2.15%；美高梅中國（2282）收報9.91元，跌3.22%；澳博（0880）收報4.2元，跌3.45%；永利澳門（1128）收報8.68元，跌1.92%；銀河娛樂（0027）收報54.15元，跌1.19%；金沙中國（1928）收報28.2元，跌2.25%。
瑞安建業（0983）料去年度轉蝕1.6億。收報1.28元，無升跌。
中免（1880）去年度少賺48％。收報220.8元，跌3.58%。
中國據報考慮刺激內需，但不會直接補貼消費者。安踏（2020）收報112.6元，跌3.6%。李寧（2331）收報73.05元，跌4.82%。小米（1810）收報12.8元，跌5.04%。
玖龍紙業（2689）發盈警，料去年中期轉蝕12.5億至14.5億人幣。收報6.54元，跌4.8%。
捷榮（2119）發盈警，料去年純利跌約四成。收報0.93元，升2.2%。
陳懷宇辭任中行（3988）副行長。收報2.95元，跌1.01%。
亞洲電視（0707）委任徐小明出任行政總裁。收報0.028元，跌3.45%。
港交所（0388）委張宙任董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管。收報335.2元，跌4.88%。
港去年12月零售銷售按年升1.1%勝預期，全年零售累跌0.9%。零售協會：通關生意未有顯著改善，料下半年開始復常。L'OCCITANE（0973）見52周低18.82元，收報18.86元，跌4.65%。莎莎國際（0178）收報1.95元，跌7.14%。周大福（1929）收報16.36元，跌2.04%。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.18元，收報2.91元，升3.19%；巨子生物（2367）創上市新高，見46.8元，收報43.6元，跌3.75%；北控醫療健康（2389）創52周高，見0.209元，收報0.188元，升161.11%；浪潮國際（0596）創52周高，見5.69元，收報5.69元，升4.4%；金源米業（0677）創52周高，見1.45元，收報1.34元，跌1.47%；叙福樓（1978）創52周高，見1.19元，收報1.18元，升2.61%；香格里拉（0069）創52周高，見7.58元，收報7.56元，升0.8%；朗廷－ＳＳ（1270）創52周高，見1.2元，收報1.18元，跌0.84%；迅銷（6288）創52周高，見50.25元，收報49.5元，無升跌；天能（0819）創52周高，見12.3元，收報11.9元，跌1.49%。
4隻股份創上市新低，包括鴻承環保科技（2265）低見0.51元，收報0.54元，升1.89%；三和建築（3822）低見0.058元，收報0.059元，跌15.71%；潤邁德醫療（2297）低見1.18元，收報1.38元，升10.4%；淮北綠金（2450）低見0.92元，收報0.93元，跌4.12%。
2隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見19.2元，收報19.3元，跌3.31%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，北控醫療健康（2389）創52周高，見0.209元，收報0.188元，升161.11%；光啟科學（0439）收報0.187元，升42.75%；順騰（0932）收報0.104元，升35.06%；樂透互娛（8198）收報0.62元，升24%；陸慶（8052）收報0.022元，升22.22%；賓仕國際（1705）收報0.34元，升19.3%；億達中國（3639）收報0.45元，升12.5%；佳兆業健康（0876）收報0.08元，升11.11%；環球實業科技（1026）收報0.144元，升10.77%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見1.18元，收報1.38元，升10.4%。
下跌異動股，包括，三和建築（3822）創上市新低，見0.058元，收報0.059元，跌15.71%；旭通（1826）收報0.088元，跌15.38%；洪九果品（6689）收報23.95元，跌14.46%；敏捷控股（0186）收報0.305元，跌14.08%；喆麗控股（2209）收報0.64元，跌13.51%；艾美疫苗（6660）收報23.6元，跌12.59%；雲頂新耀（1952）收報22.35元，跌12.52%；諾輝健康（6606）收報32.7元，跌11.86%；華融金控（0993）收報0.092元，跌11.54%；愛康醫療（1789）收報8.01元，跌11%；艾伯科技（2708）收報1.53元，跌10.53%。
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