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金管局：港銀最優惠利率是否見頂仍言之過早

上周美國加息後，本港銀行最優惠利率（P）沒有跟隨上調，為去年9月以來首次，金管局總裁余偉文表示，認為最優惠利率已經見頂是言之過早，他指本港銀行加息受資金成本和結構影響，若資金充裕或不會加息，不過美國加息周期未完，港元同業拆息跟聯匯機制會跟隨上升，有多數機會為銀行帶來加息壓力，本港銀行會在每次美國加息後再檢討。

反映銀行不良貸款的特定分類貸款比率，在今年9月底升至少1.19%，余偉文表示去年第四季會有輕微上升趨勢，上升主要受內房債務問題影響，壓力仍然存在，相對今年上半年則有不確定性，內地有政策支持健康內房，或提高貸款質素穩定，加上內地和香港經濟正在改善，認為情况需要再觀察。副總裁阮國恒則指，本港銀行在內房貸款集中度不高，而且計及抵押的撥備比率有140%，認為已有足夠的撥備。當局早於5至6年前已和銀行分析內地高槓桿貸款人的相關風險，有需要時要求銀行降低相關風險承擔。

去年本港貸款增長罕見按年倒退3%，余偉文表示去年本港使用貸款實際有輕微上升，不過主要為內地的香港以外使用貸款下降，去年內地經濟情况和未能通關，影響了企業投資意慾。不過他指今年貸款情况可望增加，除了香港與內地經濟反彈，政策方向支持經濟增長，降低不確定性有望提振投資意慾，而本港樓市亦見氣氛改善，同時提振香港貸款需求。

今日香港與內地全面恢復通關，經濟進一步復常，疫情期間金管局與銀行推出還息不還本等紓緩措施，余偉文強調措施不應長期存在，當局會以循序漸退方式退場，過去兩次延期時已向借款人提供還兩成和五成本金的選項。至於以甚麼方式退出、以及今年七月到期後是否不再延期，余偉文指會與銀行商討，視乎貸款客戶業務、銀行業界資金情况等。目前還息不還本用量由推出時的高峰16%降至目前的2%，余偉文指雖然用量降低，但仍會照顧有需要中小企。

首階段跨境理財通不包括虛擬銀行，余偉文指2021年10月推出時，虛銀仍未有財富管理牌照，目前有牌的虛銀可以向香港和內地當局申請審批，加入跨境理財通業務，虛銀與金管局亦有持續就此討論。當局亦和內地就擴大產品種類、與簡化銷售流程等，與內地進行討論，不過他指涉及內地部門較多，需要時間推出改進方案，期望可以盡快推出。

 

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