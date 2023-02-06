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洪灝：市場看漲資金卻意外流出 恒指獲利回吐難以忽略

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表名為《是死貓跳，還是牛回頭》報告指，注意到恒指此輪的漲勢於850周期線，即約22,500點處便停滯不前。這條線在疫情三年已經被多次觸及，首次於2020年3月底新冠疫情爆發之際作為支撐位，隨後於2022年3月中旬和7月恒指一瀉千里、跌跌不休之際兩度搖身一變成為阻力位。

他又提到，追縱恒指的最大ETF盈富基金（2800）的資金仍在外流，考慮到目前看漲情緒和南下資金通過互聯互通的創紀錄買入，這種資金流出之勢著實出人意料，獲利了結的衝動無法忽略。

洪灝指出，中國重啟以來，金屬和能源之間表現存在差異。大宗商品價格上漲，油價則下跌，這與一向是隨著經濟重啟和復蘇，中國將消費更多的石油的論據背道而馳。洪灝認為，似乎股市對於經濟復蘇不日將至深信不疑，而大宗商品對是否參與其中游移不定，選擇靜待觀望復蘇的進一步證據。

洪灝表示，上述重大分歧，加上孳息率曲線倒掛但美國就業數據勢頭不減等諸多差異，表明市場正處於一個關鍵的市場節點。市場預測於此時此地，必須確定此輪行情究竟是又一次迴光返照的死貓反彈，還是預示著最終經濟復蘇的、真正的趨勢逆轉。

報告提到，GROW專有的長期經濟領先指標（LLEI）預示著未來數月美國經濟將進一步放緩，但也昭示著2022年10月底預測的市場底部的意義所在。中國的PMI正重回擴張區間，但在岸市場尚未完全雲合風應。估值和中國的市值亦表明，去年10月的底部確是一個長期轉折點。

 

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