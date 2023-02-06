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恒指收市跌438點 見一個月低 3日累跌850點 科指跌3.6%

美國超預期就業報告加劇聯儲局將有更多加息行動的前景，而美中「氣球」事件也打擊市場情緒。金價止跌微彈最多0.74%，人民幣、港元偏弱，美元指數升至103.2，是1月12日後新高，恒指見一個月低，恒指同時亦連跌3日，累計跌850.02點，對上一次連跌3日是2022年11月18日。

恒指今早低開311點，見全日頂，最多跌574點，低見21085.72點，是1月6日20862.77點後最低。全日高低波幅263點。

恒指收市跌438點或2.02%，報21222點，大市成交金額1360億元，較上日增加4.66%，是2月2日1400.51億元成交後最多；國指跌197點或2.68%，報7189點。恒生科技指數收報4464點，跌3.65%。

藍籌股成交金額637.94億元，佔大市成交46.9%；科指成份股成交金額390.36億元，佔大市成交28.7%；國指成份股成交金額546.95億元，佔大市成交40.21%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、農夫山泉（9633）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，71隻下跌，0隻無升跌。匯控（0005）升1.25%，收報56.6元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌7.18%，收報6.33元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報3元，升6.38%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報22.7元，跌8.65%。

恒指低於10天線(21977.65點)、20天線(21711.57點)。科指低於10天線(4620.96點)、20天線(4569.26點)。

北水南下合計淨流入19.9億元，終止連續5日流出。南水北上合計淨流出5.43億元人民幣，較上日減少87.2%，連續第2日流出，累計流出47.9億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.65%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.07%。今曾低見21085.72點，是1月6日20862.77點後最低。今日收市報21222.16點，是1月6日後收市新低，當日報20991.64點。連跌3日，累計跌850.02點，對上一次連跌3日是2022年11月18日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月12日。

科指曾跌最多4.32%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為5.31%。今曾低見4433.92點，是1月19日4413.42點後最低。今日收市報4464.82點，是1月19日後收市新低，當日報4449.91點。收市連跌2日，累計跌231.73點，對上一次連跌2日是1月31日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2022年11月21日。

國指曾跌最多3.31%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.97%。今曾低見7142.41點，是1月6日7099.89點後最低。今日收市報7189.37點，是1月6日後收市新低，當日報7143.64點。收市連跌3日，累計跌371.03點，對上一次連跌3日是2022年11月18日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2022年11月10日。

午後消息股表現

港交所（0388）與沙特證交所簽署合作備忘錄，共同探索新機遇。收報337.6元，跌4.2%。

國泰（0293）重開本港玲瓏堂貴賓室，多個外地貴賓室亦將重開。收報7.82元，跌0.64%。

實德（0487）：料澳門全年賭收回復至疫前6成水平。收報0.158元，無升跌。

日清食品（1475）首三季溢利升2.6%。收報6.8元，無升跌。

同程旅行（0780）：出境跟團遊產品諮詢量升近3.6倍。收報17.32元，跌1.59%。

今早及隔晚消息股表現

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下金界（3918）收報7.17元，跌4.4%。百勝中國（9987）收報454.8元，跌1.39%。

新龍國際（0529）斥4800萬元購日本淡島酒店。收報1.69元，升9.03%。

中聯重科（1157）董事會通過分折中聯高機方案。收報4.11元，跌2.84%。

樂普生物（2157）：治療晚期實體瘤新藥全性和耐受性良好。收報7.56元，跌0.13%。

遠大（0512）治腦腫瘤新藥臨床實驗申請獲藥監局受理。收報4.8元，跌2.44%。

電視廣播（0511）第三大股東，拒評會否加入大聯盟。收報3.81元，跌2.06%。

五礦地產（0230）獲9.7億元貸款。收報0.55元，無升跌。

IMF建議內地政府應積極推動問題房企進行重組。中海外（0688）收報19.86元，跌2.17%。龍湖（0960）收報24.25元，跌2.41%。華潤置地（1109）收報36元，跌2.04%。碧桂園（2007）收報2.7元，跌3.57%。

希慎（0014）料去年蝕12億，稱因投資物業公平值變動。收報26.4元，跌2.04%。

團客下周恢復訪澳，澳門擬向過夜客提供資助。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報9.97元，跌2.64%；美高梅中國（2282）收報9.73元，跌4.98%；澳博（0880）收報4.18元，跌3.91%；永利澳門（1128）收報8.6元，跌2.82%；銀河娛樂（0027）收報54.25元，跌1%；金沙中國（1928）收報28.15元，跌2.43%。

瑞安建業（0983）料去年度轉蝕1.6億。收報1.28元，無升跌。

中免（1880）去年度少賺48％。收報219.6元，跌4.1%。

中國據報考慮刺激內需，但不會直接補貼消費者。安踏（2020）收報113.1元，跌3.17%。李寧（2331）收報73.4元，跌4.36%。小米（1810）收報12.82元，跌4.9%。

玖龍紙業（2689）發盈警，料去年中期轉蝕12.5億至14.5億人幣。收報6.56元，跌4.51%。

捷榮（2119）發盈警，料去年純利跌約四成。收報0.9元，跌1.1%。

陳懷宇辭任中行（3988）副行長。收報2.94元，跌1.34%。

亞洲電視（0707）委任徐小明出任行政總裁。收報0.028元，跌3.45%。

港交所（0388）委張宙任董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管。收報337.6元，跌4.2%。

港去年12月零售銷售按年升1.1%勝預期，全年零售累跌0.9%。零售協會：通關生意未有顯著改善，料下半年開始復常。L'OCCITANE（0973）見52周低18.76元，收報18.96元，跌4.15%。莎莎國際（0178）收報1.98元，跌5.71%。周大福（1929）收報16.34元，跌2.16%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.18元，收報2.95元，升4.61%；巨子生物（2367）創上市新高，見46.8元，收報44.5元，跌1.77%；3D Medicines（1244）創上市新高，見65.9元，收報65元，升1.4%；粉筆（2469）創上市新高，見12.8元，收報12.2元，升5.17%；億華通（2402）創上市新高，見66元，收報61.7元，升2.75%；非凡中國（8032）創52周高，見1.61元，收報1.6元，升0.63%；北控醫療健康（2389）創52周高，見0.209元，收報0.145元，升101.39%；浪潮國際（0596）創52周高，見5.76元，收報5.4元，跌0.92%；光啟科學（0439）創52周高，見0.27元，收報0.246元，升87.79%；金源米業（0677）創52周高，見1.45元，收報1.34元，跌1.47%；叙福樓（1978）創52周高，見1.19元，收報1.16元，升0.87%；海亮國際（2336）創52周高，見0.185元，收報0.185元，無升跌；香格里拉（0069）創52周高，見7.93元，收報7.85元，升4.67%；朗廷－ＳＳ（1270）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升0.84%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括鴻承環保科技（2265）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；賞之味（8096）低見0.29元，收報0.29元，跌6.45%；三和建築（3822）低見0.058元，收報0.062元，跌11.43%；潤邁德醫療（2297）低見1.18元，收報1.4元，升12%；淮北綠金（2450）低見0.92元，收報0.93元，跌4.12%。

4隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見19.2元，收報19.64元，跌1.6%；渝太地產（0075）低見0.58元，收報0.63元，升1.61%；樂聲電子（0213）低見0.9元，收報0.9元，跌3.23%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，北控醫療健康（2389）創52周高，見0.209元，收報0.145元，升101.39%；光啟科學（0439）創52周高，見0.27元，收報0.246元，升87.79%；陸慶（8052）收報0.022元，升22.22%；中泛控股（0715）收報0.04元，升21.21%；賓仕國際（1705）收報0.33元，升15.79%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見1.18元，收報1.4元，升12%；順騰（0932）收報0.086元，升11.69%；時代集團（1023）創52周高，見1.03元，收報1.02元，升10.87%；佳兆業健康（0876）收報0.079元，升9.72%；新龍國際（0529）收報1.69元，升9.03%。

下跌異動股，包括，Okura（1655）收報0.255元，跌15%；冠軍科技集團（0092）收報0.097元，跌14.91%；雲頂新耀（1952）收報21.95元，跌14.09%；恒偉集團（8219）收報0.275元，跌14.06%；中國育兒網絡（1736）收報0.068元，跌13.92%；艾伯科技（2708）收報1.48元，跌13.45%；王氏國際（0099）收報2元，跌13.42%；艾美疫苗（6660）收報23.45元，跌13.15%；修身堂（8200）收報0.88元，跌12.87%；敏捷控股（0186）收報0.31元，跌12.68%；盈滙企業（2195）收報0.113元，跌12.4%。

 

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