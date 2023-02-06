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萬通保險小太空人訓練計劃停辦3年 今年復辦

缺席三年的小太空人訓練計劃，在疫情過去，今年萬通保險再度主辦及全力贊助的「萬通保險小太空人訓練計劃」，現已展開招募。「萬通保險小太空人訓練計劃」創辦於1999年，計劃得到小朋友和家長支持，出線的8位萬通保險小太空人，將於暑假遠赴美國展開為期9天的「太空探索之旅」。 

8位脫穎而出的萬通保險小太空人將聯同一名家長於7月前往美國亨茨維爾太空訓練營（Huntsville Space Camp）接受模擬太空人訓練，然後再啟程到佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）參觀，並會與曾經執行太空任務的美國太空總署太空人見面，了解太空人的工作和生活情況。

「萬通保險小太空人訓練計劃」現正接受報名，歡迎年齡介乎7至11歲，積極自信、對太空有濃厚興趣的小朋友報名參加。凡於3月31日或之前於www.itispossible.com.hk成功報名，更可獲贈限量版太空禮品乙份。

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