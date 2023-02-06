經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，2023年1月份的每月訂單總商品交易額 （GMV）為6.64億元，按年跌5%，按月跌6.9%﹔主要受期待已久的外遊限制放寬以及農曆新年帶來的長公眾假期及學校假期的影響。
2023年1月份香港科技探索的平均每日訂單數量為4.57萬單，按年及按月分別跌3.6%及7.3%﹔平均訂單值則為468元，按年跌1.7%，按月升0.2%﹔平均每日訂單總商品交易額 為2140萬元，按年及按月分別跌4.9%及7%。
雖然受長假期及外遊限制放寬影響，但集團指2023年1月份的若干關鍵營運參數反映消費者行為上穩固的結構性改變，仍然預期集團電子商貿業務於2023年處於增長趨勢：包括平均訂單值維持穩定至468元、獨立客戶數目達至約55.2萬名、每月活躍應用程式使用者維持於約150萬名。
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