2023年1月份香港科技探索的平均每日訂單數量為4.57萬單，按年及按月分別跌3.6%及7.3%﹔平均訂單值則為468元，按年跌1.7%，按月升0.2%﹔平均每日訂單總商品交易額 為2140萬元，按年及按月分別跌4.9%及7%。

雖然受長假期及外遊限制放寬影響，但集團指2023年1月份的若干關鍵營運參數反映消費者行為上穩固的結構性改變，仍然預期集團電子商貿業務於2023年處於增長趨勢：包括平均訂單值維持穩定至468元、獨立客戶數目達至約55.2萬名、每月活躍應用程式使用者維持於約150萬名。

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