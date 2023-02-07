港元現報7.8474元貶值12點子，曾貶值最多15點子，報7.8477元，亦曾升值最多0點子，報7.8462元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.07點子至1.20107%；1星期HIBOR升0.77點子至1.64482%；2星期HIBOR跌0.54點子至1.95571%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.57點子至3.5228%；6個月期HIBOR跌2.79點子至4.0547%；12個月期HIBOR升2.74點子至4.66935%。

美元指數現報103.464貶值0.157點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報4.57186%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1162%，終止單日收窄，利差是2023年2月03日後最低，當日差距為-2.1651%。

對上一次終止單日收窄，是2023年1月24日，當日利差報-1.5611%。

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