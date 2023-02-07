根據該公司所發《通知》文件，總公司各部門主要負責人、各級機構一把手要充分發揮示範帶動作用，帶頭講金句、用金句，通過集中學習、個人自學、背誦打卡等多種方式，確保全體內勤人員將金句內容牢記於心、付諸於行。

《通知》中還提到，要在今年2月10日前，完成全員閉卷通關及考試，並對考試成績進行匯總。 「紙質試卷需妥善保管，以備檢查。」

去年12月，人保壽險公司官方公眾號「中國人保壽險」發布文章《首季峰啟動會上，羅熹董事長這些金句值得收藏！ 》。上月底，「中國人保壽險」公眾號推送了《以考促學，一套題帶你牢記「首季峰」金句》的文章。文內的多道填空題，均是羅董事長的致辭「金句」。據內媒報道，以上學習活動引發社會關注後，上述這兩篇公眾號文章目前均已被刪除，原定的閉卷考試亦突然終止。

《中新社》旗下《中新經緯》發表題為《讓員工背誦董事長金句？切莫讓企業文化跑偏》評論稱，強制員工背誦董事長金句，看似是讓員工領會管理者的經營思路和企業發展戰略，實則是下屬諂媚上級之舉，容易使企業員工陷入盲目個人崇拜。作為一家企業的領導者，更應該時刻保持清醒的頭腦，及時制止下屬的變相吹捧。

除了上述學習活動，人保集團旗下公司人保財險的「禁酒令」也引發市場關注，其中提及多項禁酒要求，包括嚴禁在內部公務活動飲酒；嚴禁在工作日（含上班時間和下班時間）和其他工作時間飲酒；外事工作確需飲酒的，須嚴格按照外事工作制度執行；嚴禁違規使用公款宴請和飲酒；嚴禁參加可能影響公正執行公務的宴請和飲酒；嚴禁在任何時間、任何地點、任何場合酗酒；嚴禁酒後駕車、尋釁滋事等違法行為。人保財險對內媒表示未有可回應的內容。

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