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港股ADR跌6點 夜期低水143點 美期跌亞股個別發展

美股上升，港股ADR跌6點或0.03%，報21292點，夜期跌183點或0.86%，報21156點，夜期低水143點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.28%，折合報378.93元；阿里巴巴（9988）跌1.24%，折合報103.5元；美團（3690）跌0.3%，折合報163.21元；匯控（0005）升1.17%，折合報57.26元；建行（0939）跌0.39%，折合報4.94元。

道期現跌0.166%；標期現跌0.19%；納期現跌0.24%。日股現跌0.24%，韓股現升3.08%，澳股現升0.32%。

VIX指數隔晚跌3.96%或0.77點，報18.66點。

紐油現升0.42%或0.32美元，報77.47美元；布油現升3.33%或2.69美元，報83.69美元；金價現升0.08%或1.67美元，報1874.77美元；LME 銅期貨隔晚升0.6%或53.5美元，報8925美元。美國10年期債息現跌0.35%或0.0131厘，報3.6604厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括金界控股（3918）、百勝中國（9987）

軟銀減持商湯（0020），套現1.3億。北水續增持商湯。

長和（0001）旗下在新加坡上市的和記港口信託2022年稅後股東溢利近11億按年跌37%。

永旺Aeon（0984）去年虧損減半至最多2.7億元。

基石藥業（2616）折讓最多9%配股，籌4億。

永安（0289）發盈警，料去年盈轉虧蝕逾3億元。

馬雲再減持騰盛博藥（2137），持股跌穿5%，套現5729萬元。

吉利（0175）1月總銷量跌29%，完成目標6%，純電銷量跌32%，極氪跌12%，幾何跌43%。

 

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