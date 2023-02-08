第四季同店銷售跌4%，好過市場預期的跌4.27%。肯德基同店銷售跌3%，差過預期的跌0.33%、必勝客簡餐同店銷售跌8%，差過預期的升0.5%。收入20.9億美元，按年跌8.9%，低過預期的22.2億美元。

餐廳利潤率10.4%，低過上年同期的7.5%，但高過市場預期的10.2%。餐廳數目1.29萬，按年增9.8%，符預期。肯德基餐廳數目9,094，按年增11%，多過預期的9,013，必勝客餐廳數目2,903，按年增12%，低過預期的2,911。

全年計，收入為95.7億美元，按年跌3%。同店銷售額跌7%，其中肯德基和必勝客分別下降7%和6%。

公司指，第四季，內地新冠疫情的態勢和防控政策發生了重大變化。10月和11月疫情從零星散發迅速發展為區域性暴發，導致相關防疫措施和封控管理進一步收緊。在此期間，公司暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，並在11月下旬達到4300家的峰值。

12 月政府發佈一系列新的疫情防控措施，對防疫政策進行重大調整，全國感染病例激增，餐廳出現人員短缺，導致12月平均超過1300家門店暫時停業或只提供有限的服務。由於大量人口感染或為了避免感染而處於居家狀態，餐廳堂食量驟降。

隨著餐廳逐步恢復正常運營，以及今年春節假期較去年更早，又恰逢疫情防控措施的調整，1月的銷售實現按月上升。今年春節假期總體門店同店銷售實現中個位數按年增長，但仍低於2019年的水平。

隨著全國疫情防控進入新階段，公司維持謹慎樂觀的態度。整體商業環境及消費意願有所提升，但短期內不確定性仍然存在。消費者在節後的支出更加謹慎。其他國家的經驗也表明在防疫政策放鬆後仍有疫情暴發和變異毒株出現的可能性。部分消費者對外出仍保持謹慎態度。

百勝中國首席財務官楊家威稱，「今年的重點是提振銷售。同時預計在2023年淨新增1,100至1,300家門店並繼續投資科技和基礎設施建設」。

其他報道

基石藥業折讓8.8%配股 籌3.8億

港股ADR跌6點 夜期低水143點 美期跌亞股個別發展

鮑威爾稱需進一步加息 或不得不採取更多行動

鮑威爾重申繼續加息 美債息倒掛收窄 道指升265點 見1個月收市高

北水續增持商湯 減持工行