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恒指低開14點 科指跌0.4% 50天線升穿250天線

恒指今早低開14點或0.07%，報21283點，大市成交金額22億元；國指今早低開13點或0.19%，報7219點。恒生科技指數開市報4496點，跌0.43%。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）、中行（3988）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，28隻下跌，24隻無升跌。恒安（1044）升1.46%，報38.3元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.87%，報159元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，14隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報23.15元，升3.58%；跌幅最大的是美團（3690）開市報159元，跌2.87%。

恒指低於10天線(21866.35點)、20天線(21738.51點)，50天線(20260.04點)昨升穿250天線(20172.88點)。科指低於10天線(4620.42點)、20天線(4573.66點)，50天線(4265.09點)升穿250天線(4250.62點)。

百勝中國（9987）全年少賺55%，派息增至0.13美元，第四季同店銷售好過預期。開市報483.8元，升2.8%。

基石藥業（2616）折讓8.8%配股，籌3.8億。開市報4.88元，跌3.94%。

金界控股（3918）最快今日公布業績，績前無成交，報7.14元。

軟銀減持商湯（0020），套現1.3億。北水續增持商湯。開市報2.87元，跌0.35%。

長和（0001）旗下在新加坡上市的和記港口信託2022年稅後股東溢利近11億按年跌37%。開市報48.55元，無升跌。

永旺Aeon（0984）去年虧損減半至最多2.7億元。無成交，報0.99元。

永安（0289）發盈警，料去年盈轉虧蝕逾3億元。無成交，報15.58元。

馬雲再減持騰盛博藥（2137），持股跌穿5%，套現5729萬元。開市報11.94元，升1.19%。

吉利（0175）1月總銷量跌29%，完成目標6%，純電銷量跌32%，極氪跌12%，幾何跌43%。開市報12元，跌0.66%。

破頂股表現

破頂股包括，家鄉互動（3798）創52周高，見2.32元，開市報2.32元，升9.43%；利福中國（2136）創52周高，見1.23元，開市報1.23元，升0.82%。

異動股

上升異動股，包括，知乎（2390）開市報26.7元，升14.84%；中國新城鎮（1278）開市報0.079元，升14.49%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.148元，升9.63%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.32元，開市報2.32元，升9.43%；冠軍科技集團（0092）開市報0.09元，升8.43%；再鼎醫藥（9688）開市報33.35元，升6.55%；順騰（0932）開市報0.13元，升5.69%；聯康生物（0690）開市報0.063元，升5%；深藍科技（1950）開市報0.161元，升4.55%；喆麗控股（2209）開市報0.7元，升4.48%；萬國數據（9698）開市報23.15元，升3.58%。

下跌異動股，包括，基石藥業（2616）開市報4.88元，跌3.94%；中國抗體（3681）開市報2.02元，跌3.81%；粉筆（2469）開市報11.3元，跌3.42%；美團（3690）開市報159元，跌2.87%；百度（9888）開市報158元，跌2.77%。

 

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