大摩報告稱，受成交量、人氣、利率觸頂以及與內地開放通關的支持，預計2023年住宅價格將上升10%，之前預期是上升5%。

大摩預計2023年零售租金將恢復5%，此前2022年下降了7%；預計今年零售銷售增長15%。認為該板塊估值仍然很便宜，比資產淨值折讓50%，而股息率超過5%。

大摩將新世界（0017）的評級從「持平」，上調至「增持」；把信和置業（0083）評級從「減持」上調至「持平」。領展（0823）評級從「增持」下調至「持平」，太古地產（1972）評級從「持平」下調至「減持」。

本地地產股個別發展，新世界現報24.05元，升2.12%；新鴻基地產（0016）現報110.9元，升0.36%；長實集團（1113）現報50.5元，升0.7%；恒地（0012）現報28.6元，跌0.52%；信和現報10.08元，跌0.2%；華置（0127）現報2.42元，跌0.82%；嘉華國際（0173）現報2.93元，跌0.34%。

太古地產現報21.2元，升0.47%。領展現報62.95元，升0.56%。

其他報道

新冠藥獲納入醫保 君實生物跌2%

恒指低開14點 科指跌0.4% 50天線升穿250天線

百勝中國全年少賺55% 派息增至0.13美元 第四季同店銷售好過預期

基石藥業折讓8.8%配股 籌3.8億

港股ADR跌6點 夜期低水143點 美期跌亞股個別發展

鮑威爾稱需進一步加息 或不得不採取更多行動

鮑威爾重申繼續加息 美債息倒掛收窄 道指升265點 見1個月收市高

北水續增持商湯 減持工行