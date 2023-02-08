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大摩上調目標 料本港樓價升10% 將出現更強勁復蘇

摩根士丹利發表報告，預期本港樓市未來將出現更強勁的復蘇，並上調今年住宅價格和零售銷售預期。

大摩報告稱，受成交量、人氣、利率觸頂以及與內地開放通關的支持，預計2023年住宅價格將上升10%，之前預期是上升5%。

大摩預計2023年零售租金將恢復5%，此前2022年下降了7%；預計今年零售銷售增長15%。認為該板塊估值仍然很便宜，比資產淨值折讓50%，而股息率超過5%。

大摩將新世界（0017）的評級從「持平」，上調至「增持」；把信和置業（0083）評級從「減持」上調至「持平」。領展（0823）評級從「增持」下調至「持平」，太古地產（1972）評級從「持平」下調至「減持」。

本地地產股個別發展，新世界現報24.05元，升2.12%；新鴻基地產（0016）現報110.9元，升0.36%；長實集團（1113）現報50.5元，升0.7%；恒地（0012）現報28.6元，跌0.52%；信和現報10.08元，跌0.2%；華置（0127）現報2.42元，跌0.82%；嘉華國際（0173）現報2.93元，跌0.34%。

太古地產現報21.2元，升0.47%。領展現報62.95元，升0.56%。

 

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