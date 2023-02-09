恒指今早低開129點或0.61%，報21154點，大市成交金額20億元；國指今早低開52點或0.73%，報7137點。恒生科技指數開市報4386點，跌1.01%。
美團（3690）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。中電（0002）、長實集團（1113）、九龍倉置業（1997）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，51隻下跌，20隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.02%，報15.8元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.96%，報149.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，19隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報20.35元，升3.09%；跌幅最大的是百度（9888）開市報149.6元，跌4.96%。
恒指10天線(21725.06點)跌穿20天線(21726.78點)。科指10天線(4576.2點)向下逼近20天線(4561.19點)。
美高梅中國（2282）盈轉虧，第四季LBITDA，5500萬美元，全年2.03億美元。開市報9.42元，升1.62%。
永利澳門（1128）第四季虧損擴大，收入大跌41%。開市報8.38元，升0.72%。
中芯（0981）最快今日公布績，績前開市報17.42元，無升跌。
北水再增持商湯（0020）。開市報2.65元，跌1.49%。
近日熱炒的人AI概念相關股，表現如下，百度（9888）開市報149.6元，跌4.96%。知乎（2390）開市報29.8元，跌8.17%。騰訊（0700）開市報381.2元，跌0.26%。阿里巴巴（9988）開市報103.5元，無升跌。
國資委據報限制航空公司低價售票。國航（0753）開市報6.78元，升0.74%。南航（1055）開市報5.22元，升0.38%。東航（0670）開市報3.13元，升0.64%。
國泰（0293）第5次延遲派優先股股息。國泰旗下餐飲公司首季招180人，年底提供飛機餐數目恢復至疫情水平。開市報7.84元，無升跌。
理想（2015）發布三款五座SUV車款。開市報98.75元，跌1.64%。
受累深圳航空績差，深圳國際（0152）料去年盈利倒退最多75%。開市報7.4元，跌1.07%。
金界（3918）全年扭虧為盈賺1.07億美元，以股代息派每股0.75美仙。開市報7.22元，無升跌。
東風汽車（0489）上月銷量跌64％至10.81萬輛。開市報4.49元，跌0.88%。
中交建（1800）去年新簽合同1.5萬億人幣，第四季佔5100億元。開市報3.97元，升0.51%。
澳門旅遊局：博彩客佔旅客不足5%。新濠國際發展（0200）開市報9.58元，跌1.14%。美高梅中國（2282）開市報9.42元，升1.62%。澳博（0880）無成交，報4.13元。永利澳門（1128）開市報8.38元，升0.72%。銀河娛樂（0027）開市報52.7元，無升跌。金沙中國（1928）開市報27.95元，跌0.18%。信德（0242）無成交，報1.69元。
復星旅遊（1992）三亞項目農曆年營業額升4.5%，錄1.6億人幣 。無成交，報11.06元。
嚐•高美（8371）首三季溢利按年增近12%至逾5000萬。無成交，報1.48元。
港交所（0388）與南京市金融辦簽署合作備忘錄，支持南京市企業來港上市。開市報335元，跌0.65%。
登輝控股（1692）：歐洲市場訂單穩定，擬拓中東市場。無成交，報2.34元。
百勝中國（9987）：農曆新年同店錄中單數增長，需觀望年後表現。開市報484.2元，升0.88%。
英國會發報告，轟匯豐限制移英港人提取強積金，匯豐：遵守法律和監管機構指示。匯控（0005）開市報57.6元，跌0.35%。
騰訊（0700）據報策劃《無畏契約》聯賽，最快今年夏天啟動。開市報381.2元，跌0.26%。
乘聯會：內地1月狹義乘用車零售銷量按年減37.9%，按月減40%。吉利（0175）開市報11.76元，無升跌。比亞迪（1211）開市報241.4元，跌0.25%。長城汽車（2333）開市報10.58元，跌0.38%。小鵬（9868）開市報38.75元，跌0.9%。理想汽車（2015）開市報98.75元，跌1.64%。
蔚來集團（9866）開市報84.3元，無升跌。零跑（9863）無成交，報26.85元。
秀商時代（1849）發盈警，料去年溢利跌六成。無成交，報0.225元。
異動股
上升異動股，包括，寶力科技（0164）開市報0.119元，升14.42%；英皇文化產業（0491）開市報0.046元，升9.52%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.148元，升8.03%；酷派（2369）開市報0.095元，升6.74%；瑞聲（2018）開市報20.35元，升3.09%；通達（0698）開市報0.139元，升2.96%；維達（3331）開市報21.6元，升2.86%；祥生控股（2599）開市報0.385元，升2.67%；香港航天科技（1725）開市報9.12元，升2.13%；萬國數據（9698）開市報24.2元，升2.11%。
下跌異動股，包括，雅視光學（1120）開市報0.83元，跌14.43%；知乎（2390）開市報29.8元，跌8.17%；雲南水務（6839）開市報0.36元，跌6.49%；百度（9888）開市報149.6元，跌4.96%；帝國科技（0776）開市報5.22元，跌4.92%；科濟藥業（2171）開市報17.5元，跌4.27%；健世科技（9877）開市報42.5元，跌3.52%；華興資本（1911）開市報9.83元，跌3.44%；JS環球生活（1691）開市報9.05元，跌3.21%。
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