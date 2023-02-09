moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開129點 10天線跌穿20天線 科指跌1% AI股下跌 百度跌4.9% 知乎跌8%

恒指今早低開129點或0.61%，報21154點，大市成交金額20億元；國指今早低開52點或0.73%，報7137點。恒生科技指數開市報4386點，跌1.01%。

美團（3690）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。中電（0002）、長實集團（1113）、九龍倉置業（1997）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，51隻下跌，20隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.02%，報15.8元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.96%，報149.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，19隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報20.35元，升3.09%；跌幅最大的是百度（9888）開市報149.6元，跌4.96%。

恒指10天線(21725.06點)跌穿20天線(21726.78點)。科指10天線(4576.2點)向下逼近20天線(4561.19點)。

美高梅中國（2282）盈轉虧，第四季LBITDA，5500萬美元，全年2.03億美元。開市報9.42元，升1.62%。

永利澳門（1128）第四季虧損擴大，收入大跌41%。開市報8.38元，升0.72%。

中芯（0981）最快今日公布績，績前開市報17.42元，無升跌。

北水再增持商湯（0020）。開市報2.65元，跌1.49%。

近日熱炒的人AI概念相關股，表現如下，百度（9888）開市報149.6元，跌4.96%。知乎（2390）開市報29.8元，跌8.17%。騰訊（0700）開市報381.2元，跌0.26%。阿里巴巴（9988）開市報103.5元，無升跌。

國資委據報限制航空公司低價售票。國航（0753）開市報6.78元，升0.74%。南航（1055）開市報5.22元，升0.38%。東航（0670）開市報3.13元，升0.64%。

國泰（0293）第5次延遲派優先股股息。國泰旗下餐飲公司首季招180人，年底提供飛機餐數目恢復至疫情水平。開市報7.84元，無升跌。

理想（2015）發布三款五座SUV車款。開市報98.75元，跌1.64%。

受累深圳航空績差，深圳國際（0152）料去年盈利倒退最多75%。開市報7.4元，跌1.07%。

金界（3918）全年扭虧為盈賺1.07億美元，以股代息派每股0.75美仙。開市報7.22元，無升跌。

東風汽車（0489）上月銷量跌64％至10.81萬輛。開市報4.49元，跌0.88%。

中交建（1800）去年新簽合同1.5萬億人幣，第四季佔5100億元。開市報3.97元，升0.51%。

澳門旅遊局：博彩客佔旅客不足5%。新濠國際發展（0200）開市報9.58元，跌1.14%。美高梅中國（2282）開市報9.42元，升1.62%。澳博（0880）無成交，報4.13元。永利澳門（1128）開市報8.38元，升0.72%。銀河娛樂（0027）開市報52.7元，無升跌。金沙中國（1928）開市報27.95元，跌0.18%。信德（0242）無成交，報1.69元。

復星旅遊（1992）三亞項目農曆年營業額升4.5%，錄1.6億人幣 。無成交，報11.06元。

嚐•高美（8371）首三季溢利按年增近12%至逾5000萬。無成交，報1.48元。

港交所（0388）與南京市金融辦簽署合作備忘錄，支持南京市企業來港上市。開市報335元，跌0.65%。

登輝控股（1692）：歐洲市場訂單穩定，擬拓中東市場。無成交，報2.34元。

百勝中國（9987）：農曆新年同店錄中單數增長，需觀望年後表現。開市報484.2元，升0.88%。

英國會發報告，轟匯豐限制移英港人提取強積金，匯豐：遵守法律和監管機構指示。匯控（0005）開市報57.6元，跌0.35%。

騰訊（0700）據報策劃《無畏契約》聯賽，最快今年夏天啟動。開市報381.2元，跌0.26%。

乘聯會：內地1月狹義乘用車零售銷量按年減37.9%，按月減40%。吉利（0175）開市報11.76元，無升跌。比亞迪（1211）開市報241.4元，跌0.25%。長城汽車（2333）開市報10.58元，跌0.38%。小鵬（9868）開市報38.75元，跌0.9%。理想汽車（2015）開市報98.75元，跌1.64%。

蔚來集團（9866）開市報84.3元，無升跌。零跑（9863）無成交，報26.85元。

秀商時代（1849）發盈警，料去年溢利跌六成。無成交，報0.225元。

異動股

上升異動股，包括，寶力科技（0164）開市報0.119元，升14.42%；英皇文化產業（0491）開市報0.046元，升9.52%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.148元，升8.03%；酷派（2369）開市報0.095元，升6.74%；瑞聲（2018）開市報20.35元，升3.09%；通達（0698）開市報0.139元，升2.96%；維達（3331）開市報21.6元，升2.86%；祥生控股（2599）開市報0.385元，升2.67%；香港航天科技（1725）開市報9.12元，升2.13%；萬國數據（9698）開市報24.2元，升2.11%。

下跌異動股，包括，雅視光學（1120）開市報0.83元，跌14.43%；知乎（2390）開市報29.8元，跌8.17%；雲南水務（6839）開市報0.36元，跌6.49%；百度（9888）開市報149.6元，跌4.96%；帝國科技（0776）開市報5.22元，跌4.92%；科濟藥業（2171）開市報17.5元，跌4.27%；健世科技（9877）開市報42.5元，跌3.52%；華興資本（1911）開市報9.83元，跌3.44%；JS環球生活（1691）開市報9.05元，跌3.21%。

 

其他報道

Google AI答錯答案 股價跌7% 市值蒸發1000億美元

永利澳門第四季虧損擴大 收入大跌41%

迪士尼將裁員7000人並削成本55億美元

港股ADR跌170點 夜期低水122點 美期升 亞股個別發展

國資委據報限制航空公司低價售票

北水增持商湯 減持工行

市場押注聯儲局會加息至6% 道指跌207點