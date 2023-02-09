港元現報7.8491元升值7點子，曾升值最多15點子，報7.8483元。昨日曾貶值至7.85，收報7.8498，今早亦曾觸及7.8498。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌27.92點子至0.87274%；1星期HIBOR跌4.22點子至1.5128%；2星期HIBOR跌11.76點子至1.7575%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.22點子至3.44107%；6個月期HIBOR跌0.13點子至4.04655%；12個月期HIBOR跌1.79點子至4.66518%。

美元指數現報103.36貶值0.049點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報4.58071%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.2625%，連續3日擴闊，利差是2007年11月12日後最闊，當日差距為-2.4546%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年1月26日，當日利差報-1.6038%。

其他報道

Netflix再出招打擊共享帳戶 加拿大、新西蘭、葡萄牙及西班牙開始新收費計劃

聯博據報全球裁員100人

百度類似ChatGPT應用「文心一言」 據報首站將接入百度搜索

Twitter：美國訂戶最多可發4000字符的帖文 僅限Twitter Blue用戶

恒指低開129點 10天線跌穿20天線 科指跌1% AI股下跌 百度跌4.9% 知乎跌8%

美高梅中國盈轉虧 第四季LBITDA 5500萬美元 全年2.03億美元

Google AI答錯答案 股價跌7% 市值蒸發1000億美元

永利澳門第四季虧損擴大 收入大跌41%

迪士尼將裁員7000人並削成本55億美元

港股ADR跌170點 夜期低水122點 美期升 亞股個別發展

國資委據報限制航空公司低價售票

北水增持商湯 減持工行

市場押注聯儲局會加息至6% 道指跌207點