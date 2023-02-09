moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 近5個月低 港元升值

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌8.77點子至2.31821%，是2022年9月15日後最低，當日報2.17661%。對上一次連跌3日是2023年1月20日，當日拆息報2.95488%。

港元現報7.8491元升值7點子，曾升值最多15點子，報7.8483元。昨日曾貶值至7.85，收報7.8498，今早亦曾觸及7.8498。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌27.92點子至0.87274%；1星期HIBOR跌4.22點子至1.5128%；2星期HIBOR跌11.76點子至1.7575%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.22點子至3.44107%；6個月期HIBOR跌0.13點子至4.04655%；12個月期HIBOR跌1.79點子至4.66518%。

美元指數現報103.36貶值0.049點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報4.58071%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.2625%，連續3日擴闊，利差是2007年11月12日後最闊，當日差距為-2.4546%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年1月26日，當日利差報-1.6038%。

其他報道

Netflix再出招打擊共享帳戶 加拿大、新西蘭、葡萄牙及西班牙開始新收費計劃

聯博據報全球裁員100人

百度類似ChatGPT應用「文心一言」 據報首站將接入百度搜索

Twitter：美國訂戶最多可發4000字符的帖文 僅限Twitter Blue用戶

恒指低開129點 10天線跌穿20天線 科指跌1% AI股下跌 百度跌4.9% 知乎跌8%

美高梅中國盈轉虧 第四季LBITDA 5500萬美元 全年2.03億美元

Google AI答錯答案 股價跌7% 市值蒸發1000億美元

永利澳門第四季虧損擴大 收入大跌41%

迪士尼將裁員7000人並削成本55億美元

港股ADR跌170點 夜期低水122點 美期升 亞股個別發展

國資委據報限制航空公司低價售票

北水增持商湯 減持工行

市場押注聯儲局會加息至6% 道指跌207點