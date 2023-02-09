安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，去年中港經濟仍受疫情影響，儘管本港經濟自 2022年底有輕微改善，本港全年本地生產總值仍錄得 3.5% 負增長。疲弱的經濟主要由於利率大幅攀升、主要發達經濟體收緊貨幣政策、以及國際地緣政治局勢持續緊張而引起，令到市民的消費需求和開支削弱。

何耀波續指，土地收入預計會較原先估計減少 486 億港元。去年財政年度的稅收亦預計會因經濟疲弱，引致市民和企業的收入減少而降低。不過，國際貨幣基金預計今年香港GDP達3.9%，除了中港通關以及逐步開放，經濟勢頭向好，料賣地收入亦會有所提高。

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