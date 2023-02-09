羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然相信，今年將有2000萬名旅客來港，香港日前才與內地正式通關，相信來自內地旅客的消費力將於第2、3季才明顯復蘇。他又指，雖然香港與內地奢侈品價差有所收窄，不過隨著人民幣強勢，加上香港沒有銷售稅和關稅，亦可繼續吸引旅客來港購買奢侈品。

不過他直言，2019年政治事件影響深遠，雖然《國安法》後情況已穩定下來，香港亦失去以往的優勢，需要繼續提升服務質素等，吸引旅客來港消費。他又指，香港整體零售銷售由2018年的4850億元回落至去年的3500億元水平，相信短期內難以重上4500億元水平，至少需時5年或更長。

至於本地消費情況，鄭煥然認為，自香港放寬外遊限制後，出現的報復性旅遊只是短暫性，整體而言本地消費力依仍然較高，而市民生活回復正常後，將繼續購買奢侈品，超市銷售亦趨向平穩。

疫情下更多人改為網購，鄭煥然預計，香港市民仍傾向外出購物，今年香港網上銷售將繼續增長，但增速放緩，未必達至雙位數增幅。

羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定表示，零售商未來或將消費者個人數據與人工智能（AI）算法結合，影響消費者的產品定價、選擇和搜索結果。他認為，政府需要採取行動，加強對電商行業監管，建立公平競爭環境，亦加強消費者對網購信心。

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