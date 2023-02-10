港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌7.55點子至2.24274%，是2022年9月15日後最低，當日報2.17661%。對上一次連跌4日是2023年1月26日，當日拆息報2.94345%。
港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.41點子至0.90679%；1星期HIBOR跌8.33點子至1.42952%；2星期HIBOR跌8.36點子至1.67387%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.82點子至3.43286%；6個月期HIBOR跌1.19點子至4.0347%；12個月期HIBOR升1.8點子至4.68315%。
美元指數現報103.357升值0.136點或0.13%。
美元1個月期LIBOR報4.575%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.3323%，連續4日擴闊，利差是2007年11月12日後最闊，當日差距為-2.4546%。
對上一次連續4日擴闊，是2023年1月27日，當日利差報-1.63%。
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