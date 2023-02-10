moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌387點 科指跌4% 北水轉流入 比亞迪跌3.6% 渣打升8.2%

內地1月PPI跌幅加大，消費復蘇推動CPI上漲，恒指今早低開64點，短暫收窄至高位跌44點後持續尋底，最多跌424點，低見21199.77點，未跌穿昨日低位21151.27點。半日高低波幅380點。

恒指半日跌387點或1.79%，報21237點，大市成交金額639億元；國指跌169點或2.32%，報7144點。恒生科技指數收報4387點，跌4.04%。

藍籌股成交金額289.87億元，佔大市成交45.36%；科指成份股成交金額213.49億元，佔大市成交33.41%；國指成份股成交金額259.39億元，佔大市成交40.59%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，56隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升1.62%，收報5.65元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.81%，收報16.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報20.6元，跌1.44%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報23.9元，跌7.72%。

恒指受制於10天線(21626.91點)，下試保力加通道底(20978點)。科指10天線(4552.08點)，跌穿20天線(4561.86點)，下試50天線(4300.2點)。

北水南下合計淨流入11.13億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出35.12億元人民幣，終止連續1日流入加科思（1167）折讓約6.9%配股 籌1.5億。收報7.71元，跌1.15%。

生科股康寧傑瑞（9966）配股籌3.76億元。收報14.1元，跌6.75%。

中芯國際（0981）去年多賺6.8%，料首季收入按季跌一成。收報17.38元，跌3.55%。

亞洲聯合基建（0711）創辦人李蕙嫻辭任執董。見52周低0.52元，收報0.52元，跌1.89%。

廣汽（2238）上月汽車銷量按年跌38%至14.69萬輛。收報5.52元，跌1.78%。

騰訊（0700）據報推進ChatGPT和AIGC相關方向專項研究。收報386.6元，跌2.28%。

阿布扎比第一銀行據報續推進收購渣打（2888）計劃。創52周高，見72.6元，收報70.7元，升8.27%。

舜宇（2382）1月手機鏡頭出貨按年跌近五成至6667.3萬件。收報103.5元，跌3.99%。

巴郡再減持比亞迪（1211），持股降至11.87%。收報240.2元，跌3.69%。

小米（1810）據報在ChatGPT領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域投入。收報13.22元，跌2.22%。

標普調升龍湖（0960）展望至「穩定」。收報25.25元，跌1.75%。

電視廣播（0511）：埋堆堆業務綜合入賬， 堅決否定公司為個別董事或股東利益經營。收報3.84元，跌1.29%。

太地（1972）內地商場銷售額去年全年均下跌，上海太古滙銷售額跌近36%。收報21.4元，升0.94%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見51.45元，收報48.05元，跌4.19%；特海國際（9658）創上市新高，見17.8元，收報16.74元，跌4.34%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.17元，收報5.82元，跌3.32%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.18元，收報0.161元，跌9.04%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.68元，收報1.58元，跌3.07%；香格里拉（0069）創52周高，見8.48元，收報8.3元，升1.97%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，收報70.7元，升8.27%；雅迪（1585）創52周高，見19.34元，收報18.46元，跌1.81%。

底股方面

3隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.182元，收報0.182元，跌1.62%；力高生活（2370）低見1.9元，收報2.16元，升2.86%；淮北綠金（2450）低見0.88元，收報0.88元，跌3.3%。

2隻股份創52周低，包括旺旺（0151）低見4.76元，收報4.78元，跌2.85%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.52元，跌1.89%。

異動股

上升異動股，包括，雲智匯科技（1037）收報0.31元，升19.23%；洪橋集團（8137）收報0.89元，升17.11%；佳源服務（1153）收報0.59元，升15.69%；光正教育（6068）收報0.345元，升15%；思考樂教育（1769）收報1.82元，升14.47%；熒德控股（8535）收報0.139元，升13.93%；萬華媒體（0426）收報0.117元，升10.38%；富智康（2038）收報0.98元，升10.11%；香港航天科技（1725）收報10.46元，升8.51%；飛天雲動（6610）收報4.55元，升8.33%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，收報70.7元，升8.27%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報3.82元，跌21.4%；海昌海洋公園（2255）收報1.91元，跌13.96%；喆麗控股（2209）收報0.72元，跌13.25%；中泛控股（0715）收報0.033元，跌13.16%；比高（8220）收報0.2元，跌11.11%；新世紀醫療（1518）收報0.53元，跌10.17%；寶力科技（0164）收報0.1元，跌9.91%；雅視光學（1120）收報0.85元，跌9.57%；冠中地產（0193）平上市低位0.19元，收報0.19元，跌9.52%；環球實業科技（1026）收報0.115元，跌9.45%；博雅互動（0434）收報0.5元，跌9.09%。

 

其他報道

滬深三大指數半日低收 深證成指12000點得而復失

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 創近5個月低 港美息差再擴闊

特朗普Facebook和Instagram帳戶已恢復

MSCI多隻指數成份股變動 海昌海洋公園曾跌13%

微軟據報已解散旗下工業元宇宙團隊

美國政府擬引入新規 限制美企在中國投資高科技產業

Yahoo擬裁員20% 料涉約1600名員工

內地1月CPI升幅擴大至2.1%符預期 PPI跌幅擴大至0.8%多過預期

新聞集團將裁員1250人

恒指低開64點 科指跌1.3% 10天線跌穿20天線 渣打升11%創52周高

加科思折讓約6.9%配股 籌1.5億

港股ADR跌85點 夜期高水15點 美期亞股跌

聯儲局鷹派言論 道指跌249點 美債息倒掛擴至20年最闊

北水續購商湯 減持工行