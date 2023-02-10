內地1月PPI跌幅加大，消費復蘇推動CPI上漲，恒指今早低開64點，短暫收窄至高位跌44點後持續尋底，最多跌424點，低見21199.77點，未跌穿昨日低位21151.27點。半日高低波幅380點。
恒指半日跌387點或1.79%，報21237點，大市成交金額639億元；國指跌169點或2.32%，報7144點。恒生科技指數收報4387點，跌4.04%。
藍籌股成交金額289.87億元，佔大市成交45.36%；科指成份股成交金額213.49億元，佔大市成交33.41%；國指成份股成交金額259.39億元，佔大市成交40.59%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌17隻升，56隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升1.62%，收報5.65元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.81%，收報16.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報20.6元，跌1.44%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報23.9元，跌7.72%。
恒指受制於10天線(21626.91點)，下試保力加通道底(20978點)。科指10天線(4552.08點)，跌穿20天線(4561.86點)，下試50天線(4300.2點)。
北水南下合計淨流入11.13億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出35.12億元人民幣，終止連續1日流入加科思（1167）折讓約6.9%配股 籌1.5億。收報7.71元，跌1.15%。
生科股康寧傑瑞（9966）配股籌3.76億元。收報14.1元，跌6.75%。
中芯國際（0981）去年多賺6.8%，料首季收入按季跌一成。收報17.38元，跌3.55%。
亞洲聯合基建（0711）創辦人李蕙嫻辭任執董。見52周低0.52元，收報0.52元，跌1.89%。
廣汽（2238）上月汽車銷量按年跌38%至14.69萬輛。收報5.52元，跌1.78%。
騰訊（0700）據報推進ChatGPT和AIGC相關方向專項研究。收報386.6元，跌2.28%。
阿布扎比第一銀行據報續推進收購渣打（2888）計劃。創52周高，見72.6元，收報70.7元，升8.27%。
舜宇（2382）1月手機鏡頭出貨按年跌近五成至6667.3萬件。收報103.5元，跌3.99%。
巴郡再減持比亞迪（1211），持股降至11.87%。收報240.2元，跌3.69%。
小米（1810）據報在ChatGPT領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域投入。收報13.22元，跌2.22%。
標普調升龍湖（0960）展望至「穩定」。收報25.25元，跌1.75%。
電視廣播（0511）：埋堆堆業務綜合入賬， 堅決否定公司為個別董事或股東利益經營。收報3.84元，跌1.29%。
太地（1972）內地商場銷售額去年全年均下跌，上海太古滙銷售額跌近36%。收報21.4元，升0.94%。
破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見51.45元，收報48.05元，跌4.19%；特海國際（9658）創上市新高，見17.8元，收報16.74元，跌4.34%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.17元，收報5.82元，跌3.32%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.18元，收報0.161元，跌9.04%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.68元，收報1.58元，跌3.07%；香格里拉（0069）創52周高，見8.48元，收報8.3元，升1.97%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，收報70.7元，升8.27%；雅迪（1585）創52周高，見19.34元，收報18.46元，跌1.81%。
3隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.182元，收報0.182元，跌1.62%；力高生活（2370）低見1.9元，收報2.16元，升2.86%；淮北綠金（2450）低見0.88元，收報0.88元，跌3.3%。
2隻股份創52周低，包括旺旺（0151）低見4.76元，收報4.78元，跌2.85%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.52元，跌1.89%。
異動股
上升異動股，包括，雲智匯科技（1037）收報0.31元，升19.23%；洪橋集團（8137）收報0.89元，升17.11%；佳源服務（1153）收報0.59元，升15.69%；光正教育（6068）收報0.345元，升15%；思考樂教育（1769）收報1.82元，升14.47%；熒德控股（8535）收報0.139元，升13.93%；萬華媒體（0426）收報0.117元，升10.38%；富智康（2038）收報0.98元，升10.11%；香港航天科技（1725）收報10.46元，升8.51%；飛天雲動（6610）收報4.55元，升8.33%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，收報70.7元，升8.27%。
下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報3.82元，跌21.4%；海昌海洋公園（2255）收報1.91元，跌13.96%；喆麗控股（2209）收報0.72元，跌13.25%；中泛控股（0715）收報0.033元，跌13.16%；比高（8220）收報0.2元，跌11.11%；新世紀醫療（1518）收報0.53元，跌10.17%；寶力科技（0164）收報0.1元，跌9.91%；雅視光學（1120）收報0.85元，跌9.57%；冠中地產（0193）平上市低位0.19元，收報0.19元，跌9.52%；環球實業科技（1026）收報0.115元，跌9.45%；博雅互動（0434）收報0.5元，跌9.09%。
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