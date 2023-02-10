公告稱，第一阿布扎比銀行及其任何一致行動人士(下簡稱第一阿布扎比)均受英國、香港相關守則限制。

同時亦提到，第一阿布扎比保留權利在下列4個情況下，在6個月內公布收購公司的要約或可能要約，或提出或參與收購公司的要約或可能要約以及/或採取在英國、香港相關守則下受禁止的任何其他行動的權利。

4個情況為，(a) 經公司董事會同意；(b) 第三方公佈對公司提出收購要約的確實意圖；(c) 公司為英國守則之目的公佈規則9所述的豁免或為香港守則之目的公佈「清洗交易」建議（參見英國守則規則9豁免註釋下的註釋1及香港守則規則26.1豁免註釋1）或反收購（定義見英國守則）；及/或(d) 情況已發生重大變動（由收購及合併委員會和香港證券及期貨事務監察委員會收購執行人員認定）。

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