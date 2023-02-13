moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元觸及7.85 拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近5個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌2.91點子至2.21363%，是2022年9月15日後最低，當日報2.17661%。對上一次連跌5日是2023年1月27日，當日拆息報2.9397%。

港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多4點子，報7.8494元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.68點子至0.8%；1星期HIBOR跌2.94點子至1.40012%；2星期HIBOR跌7.24點子至1.60143%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.33點子至3.42958%；6個月期HIBOR跌1.79點子至4.01679%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.68458%。

美元指數現報103.72升值0.09點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報4.578%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.3644%，連續5日擴闊，利差是2007年11月12日後最低，當日差距為-2.4546%。

對上一次連續5日擴闊，是2023年1月30日，當日利差報-1.7941%。

其他報道

國泰君安國際據報已暫停內地居民身份開戶

耀才將暫停內地客戶口以待法規釐清 股價曾插14%

Meta據報準備新一輪裁員

賣地增國安條款 政府有權取消資格、中止租約

馬斯克據報計劃在德州為員工建房屋

滬深三大指數開市個別走 人行淨回籠1040億人幣

恒指低開280點 領展跌14.9% 見逾14年最大跌幅 科指跌1.7% 下試250天線

高盛CEO：去年裁員動作太慢

港股ADR跌156點 夜期低水129點 美期亞股跌

吉利：極氪引資7.5億美元 寧德時代、Mobileye創辦人入股

北水增持旭煇 減持商湯美團