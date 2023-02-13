港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多4點子，報7.8494元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.68點子至0.8%；1星期HIBOR跌2.94點子至1.40012%；2星期HIBOR跌7.24點子至1.60143%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.33點子至3.42958%；6個月期HIBOR跌1.79點子至4.01679%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.68458%。

美元指數現報103.72升值0.09點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報4.578%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.3644%，連續5日擴闊，利差是2007年11月12日後最低，當日差距為-2.4546%。

對上一次連續5日擴闊，是2023年1月30日，當日利差報-1.7941%。

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