《彭博》記者 Mark Gurman 在專欄中提到，現時蘋果（美：AAPL），內部有 4 個金融科技（FinTech）項目正在進行中，當中已公開的2個項目為 Apple Card Savings Account及 Apple Pay Later，另有2個未公開的是Apple Pay Monthly Installments與 iPhone 硬體訂閱服務。
Mark Gurman 指出，iPhone 硬體訂閱服務原定卡2021 年與 iPhone 13 系列（或 2022 年與 iPhone 14 系列）一同登場，惟該服務遭遇「「工程與技術上的挫折」，令進展緩慢並錯過了最後期限。不過，相關計劃仍在蘋果內部進行，並未被取消。
Mark Gurman 表示，iPhone 硬體訂閱服務的每月價格並非設定為 iPhone的總價除以 12 期或 24 期，月費至今尚未確定，但具體上會取決於樂戶選擇的不同設備。
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