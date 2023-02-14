集團將進一步推動戰略轉型，加大投資免費電視頻道和多媒體業務，以更有效利用 本地市場結構性轉變帶來的機遇。集團亦將集中及更有效利用資源於媒體業務上，以提高旗下免費電視頻道和多媒體服務的質素、競爭力和影響力，並建設面向全港市民大眾的開放平台。

有線電視在該申請獲批准後將繼續受本地收費電視節目服務牌照的條款和細則 約束，直至該牌照終止日期二零二三年六月一日，其後有線電視將存續而集團會繼續如常營運免費電視頻道服務以及其他業務，包括但不限於寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊，讓有線電視的人才及資 源可以更靈活運用和投放於上述的業務發展。有線寬頻明日上午9時正起復牌。

有線寬頻指，已致力提升旗下免費電視廣播訊號的頻譜覆蓋範圍，以至其免費電視服務現已可予香港不少於 99%的人口接收。集團將繼續加强向觀眾提供的免費電視內容，並旨在尋找合適的國際合作機 會，以及計劃開拍電視劇。集團亦將會轉播於 2023 年在中華人民共和國浙江省杭州市舉行的 杭州 2022 年第 19 屆亞運會。

另外，集團將繼續投資於其數碼資產，以支援其免費電視業務。集團旗下 i-cable.com 及 hoy.tv 網站於 2022 年 12 月分別錄得 167 萬及 18.7 萬每月活躍 用戶，按年增長率分別為 203%及 80%。藉著集團旗下各社交媒體合計超過 100 萬的追蹤者，集團將會配合發展中的觀眾習慣，繼續優化線上內容傳輸。

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