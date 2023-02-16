恒指今早高開134點或0.65%，報20947點，大市成交金額13億元；國指今早高開43點或0.62%，報7061點。恒生科技指數開市報4328點，升0.92%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、潤啤（0291）、安踏（2020）拖累大市。
藍籌57隻升，5隻下跌，14隻無升跌。創科實業（0669）升2.27%，報103.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌0.96%，報144.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報81.5元，升4.62%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報21元，跌1.64%。
恒指續低於10天線(21231.71點)，高於50天線(20659.91點)。科指續低於50天線(4357.61點)，高於250天線(4222.32點)。
五礦資源（1208）：澳洲礦山發生事故，兩人失蹤，礦山已暫停運營。開市報2.27元，無升跌。
宏利（0945）全年多賺2.6%，派息增11%，擬再回購3%股份。開市報152.4元，升0.53%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）開市報70.5元，升4.29%。東亞（0023）。無成交，報10.26元。
中證監：存量境內投資者可繼續在原境外機構開展交易。耀才（1428）開市報1.47元，升0.68%。
中手游（0302）：大股東質押股份疑遭私自出售，近日達成和解。無成交，報2.04元。
BC科技（0863）伙鄭志剛旗下裕承科金推數字資產解決方案，欲助機構和散戶參加。無成交，報3.21元。
陽光房地產（0435）中期分派收入跌近9%至1.98億，每單位分派按年減近一成。開市報3.45元，跌0.58%。
惠譽：領展（0823）供股給予評級改善空間。開市報54.1元，升0.56%。
有線寬頻（1097）：集團正在招聘人手，無計劃裁員。無成交，報0.053元。
南方航空（1055）1月載客人次按年升41％，客運力升25％。開市報5.36元，跌0.37%。
安踏（2020）逾90億股份轉倉惹減持揣測，發言人：與慈善基金有關，不涉股東減持。開市報106.6元，跌0.09%。
聯合醫務（0722）伙盈健醫療（1419）尖沙咀開綜合影像及化驗中心。無成交，報0.8元。
劉若虹履新數碼通（0315）CEO，稱5G發展仍屬初期具空間、潛力。開市報5.2元，無升跌。
破頂股包括，FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.9元，開市報10.9元，升11.97%。
異動股
上升異動股，包括，西藏水（1115）開市報0.47元，升14.63%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.9元，開市報10.9元，升11.97%；寶力科技（0164）開市報0.11元，升8.91%；普甜食品（1699）開市報0.05元，升6.38%；美圖公司（1357）開市報2.39元，升6.22%；百融雲（6608）開市報13.76元，升5.85%；中國天化工（0362）開市報0.28元，升5.66%；鴻騰（6088）開市報2.17元，升4.83%；蔚來集團（9866）開市報81.5元，升4.62%。
下跌異動股，包括，諾誠健華（9969）開市報10.36元，跌14.94%；億達中國（3639）開市報0.345元，跌4.17%；兗煤澳洲（3668）開市報30元，跌3.38%；遠東宏信（3360）開市報6.8元，跌3.27%；TOM集團（2383）開市報0.6元，跌3.23%；中國石墨（2237）開市報1.32元，跌2.94%；榮昌生物（9995）開市報56.2元，跌2.18%；世紀睿科（1450）開市報2.3元，跌2.13%；綠城管理控股（9979）開市報6.78元，跌1.74%；永達汽車（3669）開市報6.42元，跌1.68%。
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