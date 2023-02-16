報道指，蘋果已在該項目耗時七年多，並曾打算在去年6月推出該產品，其後將發布時間推遲到2023年1月左右，後來又推遲到了春季。

該設備融合虛擬現實和增強現實技術，將是該公司自2015年推出智能手表以來向首個主要的新產品類別進軍。這可能有助於蘋果在近期銷售放緩的情況下推動增長，不過，混合現實設備仍然是一個不確定的市場，蘋果計劃對該新產品的標價為大約3,000美元。

報道引述消息指，蘋果前硬體主管Dan Riccio現在幫助負責混合現實項目，最近幾周他更多地參與到該項目中，因為蘋果公司希望儘快解決剩餘的問題。蘋果公司的一位女發言人拒絕發表評論。

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