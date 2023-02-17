美國PPI數據強勁，加上兩名聯儲局官員發表鷹派言論，美國10年期債息連升4日，今再升至3.9154%，是2022年11月10日後最高；連帶美匯指數亦高見104.48，是1月6日後新高，拖累美期、亞股表現。與此同時，人民幣亦連續貶值6日，離岸價貶值至6.8938元，是1月5日6.903元後最弱；在岸貶值至6.8818元，是1月5日6.89元後最弱。港股表現亦疲軟，成交大減，北水續流出，恒指見逾1個月即市低位，三大指數齊創逾一個月收市新低，全周計，三大指數亦連跌3周。