美國PPI數據強勁，加上兩名聯儲局官員發表鷹派言論，美國10年期債息連升4日，今再升至3.9154%，是2022年11月10日後最高；連帶美匯指數亦高見104.48，是1月6日後新高，拖累美期、亞股表現。與此同時，人民幣亦連續貶值6日，離岸價貶值至6.8938元，是1月5日6.903元後最弱；在岸貶值至6.8818元，是1月5日6.89元後最弱。港股表現亦疲軟，成交大減，北水續流出，恒指見逾1個月即市低位，三大指數齊創逾一個月收市新低，全周計，三大指數亦連跌3周。
恒指今早低開29點後曾倒升69點，午後跌幅擴大，低位跌283點，全日高低波幅353點。
恒指收市跌267點或1.28%，報20719點，大市成交金額897億元，較上日減少26.98%，是2022年12月30日870.2億元成交後最少；國指跌98點或1.39%，報6991點。恒生科技指數收報4257點，跌2.51%。
藍籌股成交金額411.4億元，佔大市成交45.86%；科指成份股成交金額259.02億元，佔大市成交28.87%；國指成份股成交金額346.99億元，佔大市成交38.68%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，59隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升3.63%，收報8.28元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.59%，收報141.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報6.01元，升1.86%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報27.4元，跌6.32%。
恒指受制於10天線(21141.7點)，於50天線(20700.39點)有支持。科指受制於10天線(4396.56點)、50天線(4366.75點)，下試250天線(4217.12點)。
北水南下合計淨流出1.04億元，較上日減少88%，連續第2日流出，累計流出9.68億元。南水北上合計淨流入20.29億元人民幣，較上日減少70.13%，連續第2日流入，累計流入88.24億元。
恒指曾跌最多1.35%，低見20703.74點，是1月4日20233.39點後最低。今日收市報20719.81點，是1月3日後收市新低，當日報20145.29點。
科指曾跌最多2.58%，是2月10日後最大跌幅，低見4254.33點，是2月15日4246.88點後最低。今日收市報4257.63點，是1月3日後收市新低，當日報4233.37點。
國指曾跌最多1.46%，低見6986.52點，是2月15日6975.68點後最低。今日收市報6991.27點，是1月3日後收市新低，當日報6833.98點。
恒指本周累跌2.22%或470點，跌幅是2月3日後最大，當時收市跌幅為4.53%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2022年10月28日；本周表現最佳的是華潤萬象生活（1209），累升3.96%，其次為新奧（2688）及聯通（0762），分別升3.22%及3.2%。而表現最差的是領展（0823），累跌15.53%，其次為藥明生物（2269）及新世界發展（0017），分別跌12.24%及8.77%。
國指本周累跌1.89%或134點，跌幅是2月10日後最大，當時收市跌幅為3.53%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是2022年10月28日；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升3.22%，其次為聯想（0992）及海底撈（6862），分別升3.2%及1.65%。而表現最差的是商湯（0020），累跌7.06%，其次為京東物流（2618）及中國飛鶴（6186），分別跌6.09%及5.92%。
科指本周累跌2.4%或104點，跌幅是2月10日後最大，當時收市跌幅為5.87%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2022年10月28日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升3.2%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及攜程（9961），分別升2.79%及0.83%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌12.13%，其次為金山軟件（3888）及瑞聲（2018），分別跌9.72%及9.54%。
騰訊（0700）據報放棄虛擬現實硬體計劃。收報373.8元，跌2.3%。
希慎（0014）去年基本盈利跌9%，派第二次中期股息1.17元不變。收報26.3元，跌1.87%。
聯想集團（0992）第三季淨利潤跌32%，首三季少賺7.7%。收報6.78元，跌3.14%。
超媒體（0072）委任鄭志剛為非執董及董事會聯席主席，股價曾大飈逾八成。收報1.13元，升79.37%。超媒體曾升最多80.95%，是2月15日後最大升幅，當日升幅為224.32%。高見1.14元，是2月16日1.3元後最高。今日收市報1.13元，是2017年1月27日後收市新高，當日報1.15元。
ALCO HOLDINGS（0328）旗下接清盤呈請，不排除供股。收報0.038元，跌2.56%。
金沙（1928）最快今日公布業績，績前收報28.15元，跌3.1%。
大家樂（0341）旗下「活力午餐」下周一及二暫停向學校供應飯盒，稱要檢視工序及清潔廠房。收報12.58元，跌1.87%。
俄鋁（0486）第二大股東發難，要求召開股東特別大會。收報3.9元，跌1.27%。
華興資本（1911）指沒法與創辦人包凡取得聯絡。華興資本曾跌最多50%，創上市以來最大跌幅；今曾低見5元，創上市新低。今日收市跌28.2%，報7.18元，是2022年11月28日後收市新低，當日報7.05元。連跌2日，累計跌2.88元。
東方海外（0316）接收首架2.42萬個標準集裝箱船，命名「東方西班牙」號。收報126.3元，升0.96%。
渣打洪丕正：難以評論收購，渣打（2888）業務獨特，將專注增長。收報70.7元，升1.22%。
新城發展（1030）：失聯高層曲德君家人代辭任副董事長。收報2.8元，跌3.11%。
裕承金科（0279）：OSL任證券型代幣發行配售代理。收報0.112元，跌0.88%。
李開復再減持知乎（2390），兩個月三度減持，共套現1739萬美元。收報27.5元，跌1.79%。
長城（2333）旗下電車ORA，港設首個陳列室。收報11.48元，無升跌。
中電控股（0002）贊助嘉理道農場1000萬，進行10年期森林復修計劃。收報56.2元，跌0.88%。
穆迪：領展（0823）供股助維持在A2評級及改善財務比率。收報53.05元，跌1.3%。
破頂股包括，昊海生物科技（6826）創52周高，見47.7元，收報44.3元，升2.67%；春立醫療（1858）創52周高，見22.2元，收報21.9元，升8.68%；叙福樓（1978）創52周高，見1.26元，收報1.26元，升5.88%；中糧包裝（0906）創52周高，見4.75元，收報4.5元，升1.58%；登輝控股（1692）創52周高，見2.42元，收報2.4元，無升跌。
6隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.099元，收報0.113元，跌15.04%；易居企業（2048）低見0.38元，收報0.405元，跌18.18%；華興資本（1911）低見5元，收報7.18元，跌28.2%；恒盛地產（0845）低見0.075元，收報0.079元，跌1.25%；梁志天設計集團（2262）低見0.166元，收報0.166元，跌3.49%；淮北綠金（2450）低見0.8元，收報0.81元，跌4.71%。
3隻股份創52周低，包括銀建國際（0171）低見0.28元，收報0.29元，跌9.38%；麗新製衣（0191）低見1.5元，收報1.53元，跌1.92%；泰和小貸（1915）低見0.7元，收報0.76元，升1.33%。
異動股
上升異動股，包括，超媒體（0072）收報1.13元，升79.37%；澳洲成峰高教（1752）收報0.098元，升32.43%；山東新華製藥股份（0719）收報7.86元，升26.37%；銀杏教育（1851）收報1.13元，升25.56%；中國抗體（3681）收報2.16元，升11.92%；PLATT NERA（1949）收報0.242元，升11.01%；藍鼎國際（0582）收報0.196元，升10.11%；深藍科技（1950）收報0.177元，升9.26%；Let Group（1383）收報0.205元，升9.04%。
下跌異動股，包括，華興資本（1911）創上市新低，見5元，收報7.18元，跌28.2%；易居企業（2048）創上市新低，見0.38元，收報0.405元，跌18.18%；亨得利（3389）創上市新低，見0.099元，收報0.113元，跌15.04%；WAC（8619）收報0.03元，跌14.29%；太和控股（0718）收報0.063元，跌13.7%；華融金控（0993）收報0.082元，跌12.77%；時富金融（0510）收報0.39元，跌12.36%；協同通信（1613）收報0.55元，跌11.29%；盛諾集團（1418）收報0.065元，跌10.96%；冠均國際（1629）收報0.241元，跌10.74%；博駿教育（1758）收報0.228元，跌10.59%。
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