Twitter行政總裁馬斯克(Elon Musk)早前表示,目標是在2023年底前為Twitter找到下一任CEO。惟他15日即在 Twitter發帖文指出,已找到 Twitter新CEO,並附上一張照片,一隻狗穿著印有CEO字眼的黑色衣服並坐在辦公室,標題是「 Twitter的新CEO了不起」(The new CEO of Twitter is amazing),更指:「比那個人好多了!」(So much better than that other guy!)