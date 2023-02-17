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希慎：農曆年後人流明顯回升 需時觀察旅客消費習慣變化

銅鑼灣「大地主」希慎興業（0014）去年全年基本盈利21.3億元，按年跌8.6%，集團執行主席利蘊蓮表示，內地宣布改變疫情策略後，市場已十分樂觀，反應正面。由於農曆新年期間內地人或港人回鄉探親，加上簽證問題，香港1至2月人流未有大幅增長。

利蘊蓮又指，農曆年後商場人流已有明顯增長，不過未看到明顯銷售增長或反彈至2018年疫前水平，加上相隔數年內地消費習慣亦有改變，需要繼續觀察，預計年中情況會較明朗。

集團首席營運總監呂幹威表示，去年下半年疫情限制措施逐步取消，第四季的銷售表現不錯，今年1至2月的人流及銷售有增長，高端品牌亦開始有消費者在外排隊，整體情況正面，料今年租金收入將持續增長。

希慎興業首席財務總監賀樹人就指，現時商戶租金支出佔營業額比例至回復至正常水平，達至比較合適的租金環境。

寫字樓方面，利蘊蓮表示，香港與內地通關與寫字樓承租率並不掛勾，集團早在數年前已開始共享空間項目，加上香港開始增加供應，例如中環亦有不少新項目將落成，估計寫字樓租金前景仍正面，惟不知道能否回到從前水平。

希慎今午公布業績，午後跌幅擴大，收市報26.3元，跌1.9%。

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