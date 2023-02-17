路透引述銀行紀錄及公司訊息顯示，全球最大加密貨幣交易平台幣安，與一據稱獨立的美國伙伴的銀行賬戶秘密聯繫，並與幣安首席執行官趙長鵬的一公司戶口有巨額資金轉移。單是在2021年首3個月已經有4.04億美元資金共89筆交易，自存放在美國加州的Silvergate銀行內以BAM Trading名義的戶口流出，並轉賬至Merit Peak Ltd。期間Merit Peak Ltd只向幣安美國轉賬16萬美元而已。該等轉賬早於2020年底開始。
路透報道指，根據其掌握的幣安美國客戶使用條款指，客戶存款會存放在Silvergate及內華達州的托管公司Prime Trust LLC。銀行紀錄更顯示，Prime Trust在季內向幣安美國的賬戶曾經電匯6.5億美元。幣安美國發言人Kimberly Soward未有回應路透的查詢，只稱路透所用的報道資料為過期資訊。趙長鵬、Prime Trust均沒有回應路透的查詢，Silvergate發言人稱，不會就個別客人情況作評論。
時任幣安首席執行官Catherine Coley在2020年尾更曾向財務高管發書面查詢轉賬的原因，並形容事件令人意外，甚至沒有人向其提過。高管Susan Li當時回應Coley，卻未見給予解釋，只謂Merit Peak為促進幣安美國的促成交易的賣方，亦向幣安美國提供貸款及注資。Coley及Susan Li均沒有回覆路透的查詢。
一了解轉賬的人士對路透說，有部份未指定金額是轉賬至塞舌爾群島註冊的Key Vision Development（下稱Key Vision） 之Silvergate賬戶，趙長鵬則為Key Vision董事。另有資料顯示，2021年首3個月期間幣安美國的賬戶上，從Silvergate Exchange Network（SEN）收到13億美元企業客戶轉賬，同時亦自Prime Trust獲電匯6.5億美元存款。從趙長鵬的訊息所示，去年11月趙長鵬在堆特上所言，他亦是幣安美國一未確定身份的市場莊家之股東，但是強調沒有從中圖利，純為市場提供流動性。
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