諾輝健康（6606）今日在科技園高錕國際會議中心舉行啟動儀式，宣布諾輝健康國際研發中心（下稱研發中心）落成並投入使用，同時亦在港開始籌辦諾輝研究院。該集團指，研發中心一期建設共計1萬平方英尺，包括7000平方英尺高通量二代測序基因檢測實驗室，首批招募20至30位科學家，未來5年預計總投入1億港元。
該集團指，研發中心將招募全球生物高科技科學家和研究工作者，基於諾輝健康自主研發的STAR-seq多維組學分子技術平台，以二代測序技術聚焦癌症篩查技術成果轉化和產品管線開發，並以香港為基地推動海外商業化和全球同步臨床試驗。
創新科技及工業局副局長張曼莉指，諾輝健康選擇在香港落戶其內地以外首個、有近萬呎的國際研發中心，並計劃在這個平台上於兩三年內吸引數以百計的世界級科學家和創科企業來港發展，勢將為香港創科發展帶來新動力。諾輝健康董事長兼CEO朱葉青表示，研發中心啟用後，將以大陸、香港團隊為雙引擎，有力保障管線研發的如期推進。
港交所（0388）獨立非執行董事、啟明創投管理合夥人梁頴宇稱，非常期待諾輝健康以科技和商業化雙創新跑出自己的加速度。
在啟動議式上，諾輝健康首席科學家陳一友宣布，諾輝癌症早篩研究院已開始籌建，計劃於今年上半年正式運營。諾輝癌症早篩研究院是中國首個專注於癌症早篩前沿技術創新的科研組織，聚焦分子診斷行業的底層技術和新材料研究，致力於以基因多維組學研發攻堅和突破，加速癌症早篩技術的應用與實踐。
該集團亦稱，今年是深入探索國際化之年，今年1月已和相達生物科技獨家合作，首發幽幽管產品。根據戰略合作協定，諾輝健康及Prenetics（美：PRE）將在2023年共同推動常衛清在澳門的上市和市場覆蓋，並同期探索東南亞國家或地區的市場機會。
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