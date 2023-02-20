招聘文件顯示，美團招募電單車車手、單車騎手及步兵三種送遞員，送遞員收入由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成，其中活動獎勵設有新人獎賞、特別節日獎賞和活躍獎等多個項目。

另外，為吸引送遞員加入，美團開出特別迎新獎賞，14日內完成目標單量可獲額外2500元。

以行業標準一小時內送遞約兩單計算，如果送遞員當月做滿500單且獲得所有獎賞，步兵收入料可高逾兩萬元，車手收入最高料可達3.5萬元，意味新人期間每張訂單平均收入將高出同業近兩成。

消息人士指出，美團的自僱送遞員計劃允許自由選擇送遞模式，分為即時上線模式和預約時段模式。即時模式下，送遞員能夠利用空餘時間隨時上線等候訂單，亦可隨時下線。預約時段模式則允許送遞員預約時段上線，該時段期間的訂單服務費和被委派訂單的機會會較「即時上線模式」更高。

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