美股休市，美期續跌，A股、港股向下。京東（9618）擬百億補貼，股價下向，拖累科技股走勢，內地啟動不動產私募投資基金試點，內房向上。
恒指今早低開27點，高位升54點，低位跌269點高低波幅324點
恒指半日跌207點或0.99%，報20679點，大市成交金額565億元；國指跌81點或1.16%，報6981點。恒生科技指數收報4204點，跌2.49%。
藍籌股成交金額236.79億元，佔大市成交41.9%；科指成份股成交金額146.41億元，佔大市成交25.91%；國指成份股成交金額211.79億元，佔大市成交37.48%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌39隻升，31隻下跌，6隻無升跌。潤地（1109）升3.25%，收報38.1元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌6.8%，收報193.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.52元，升1.61%；跌幅最大的是京東（9618）收報193.3元，跌6.8%。
恒指失守50天線(20767.85點)，受制於10天線(21046.28點)。科指受制於10天線(4350.05點)，跌穿250天線(4207.21點)。
北水南下合計淨流入6.34億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入6.61億元人民幣，較上日減少88.99%，連續第4日流入，累計流入154.88億元。
內地啟動不動產私募投資基金試點。中海外（0688）收報20.65元，升1.23%；華潤置地（1109）收報38.1元，升3.25%；龍湖（0960）收報25.1元，升0.8%；碧桂園（2007）收報2.69元，升1.13%。
譚仔三哥新宿元祖店2月26日重新開業。譚仔國際（2217）收報2.35元，跌2.08%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，匯控（0005）收報58.4元，跌0.6%。恒生（0011）收報125.2元，升0.89%。信置（0083）收報10.34元，跌0.19%。新意網集團（1686）收報4.8元，無升跌。豐盛生活服務（0331）收報5.81元，跌0.34%。南順（0411）收報10.5元，無升跌。
京東（9618）擬下月推百億元補貼，與拼多多競爭。收報193.3元，跌6.8%。京東曾跌最多8.39%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為14.94%。低見190元，是2022年11月28日182.8元後最低。
匯豐下調港元定存息。匯控（0005）收報58.4元，跌0.6%。恒生（0011）收報125.2元，升0.89%。渣打（2888）收報71.55元，跌0.76%。中銀香港（2388）收報26.95元，升0.75%。
北水增持中電信（0728），減持思摩爾（6969）。中電信收報4.12元，升0.98%。思摩爾（6969）收報10.04元，跌2.52%。
朗廷酒店（1270）受惠客房收入增，可分派收入按年增近倍至1.91億。收報1.09元，跌6.03%。
美圖（1357）發盈喜扭虧，人氣護膚品牌賬面收益抵銷加密幣虧損。收報2.42元，升8.04%。
國浩（0053）中期盈利增逾倍達12.72億，派息維持0.5元。收報70.6元，跌3.29%。
時富金融（0510）伙太極資本推虛擬資產服務。收報0.39元，無升跌。
花旗：金沙（1928）最新高端中場市佔率24%冠同行。收報27.8元，無升跌。
香港寬頻（1310）推有線客戶轉會計劃，上網月費99元連Disney+或Netflix等OTT服務。收報5.2元，升0.58%。
火必申請香港虛擬資產交易牌照，計劃推出Huobi Hong Kong。新火科技控股（1611）收報2.88元，升8.27%。
新奧能源（2688）獲納入滬深港通氫能主題指數。收報122.2元，升2.09%。
克莉斯汀（1210）前董事長要求召股東特別大會派員入局。收報0.063元，無升跌。
美團（3690）進軍香港，招募三種送遞員。收報141.4元，跌3.02%。
澳門1月錄入境旅客升2.6倍至逾139萬，港客按年大增7倍。新濠國際發展（0200）收報9.71元，跌0.21%。美高梅中國（2282）收報9.71元，升0.73%。澳博（0880）收報4.01元，跌0.99%。永利澳門（1128）收報8.28元，跌1.08%。銀河娛樂（0027）收報51.8元，升0.1%。金沙中國（1928）收報27.8元，無升跌。
楊鷗辭任中海物業（2669）執董及CEO職務，肖俊強接任。收報9.45元，跌5.5%。
中移動（0941）上月上客50萬戶，5G客總數達6.2億戶。創52周高，見59.45元，收報59.25元，升0.25%。
戴力弘3月1日卸任銀娛（0027）財務總裁並獲委為高級顧問，陳應達接任。收報51.8元，升0.1%。
中聯通（0762）1月5G，套餐用戶累計2.16億戶。創52周高，見6.22元，收報6.18元，升2.83%。
破頂股包括，FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.99元，收報10.95元，升1.86%；朝聚眼科（2219）創52周高，見6.7元，收報6.49元，升2.53%；復銳醫療（1696）創52周高，見15.88元，收報15.1元，升0.27%；華潤醫療（1515）創52周高，見6.78元，收報6.63元，升4.25%；聯通（0762）創52周高，見6.22元，收報6.18元，升2.83%；中海油（0883）創52周高，見11.74元，收報11.7元，升2.81%；中移動（0941）創52周高，見59.45元，收報59.25元，升0.25%。
7隻股份創上市新低，包括潤邁德醫療（2297）低見1.05元，收報1.05元，跌2.78%；叮噹健康（9886）低見8.81元，收報8.83元，跌10.08%；高山企業（0616）低見0.057元，收報0.057元，跌3.39%；子不語（2420）低見4.87元，收報4.9元，跌1.21%；交運燃氣（1407）低見0.73元，收報0.74元，跌1.33%；澳亞集團（2425）低見4.82元，收報4.82元，跌0.62%；淮北綠金（2450）低見0.79元，收報0.81元，跌1.22%。
4隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；麗新製衣（0191）低見1.48元，收報1.5元，跌0.66%；力高集團（1622）低見1.35元，收報1.4元，跌1.41%；中國互聯網投資（0810）低見0.97元，收報1元，跌5.66%。
異動股
上升異動股，包括，祥生控股（2599）收報0.435元，升20.83%；寰亞傳媒（8075）收報0.285元，升14%；雄岸科技（1647）收報0.104元，升11.83%；天譽（0059）收報0.06元，升9.09%；宏安（1222）收報0.05元，升8.7%；德斯控股（8437）收報0.103元，升8.42%；新火科技控股（1611）收報2.88元，升8.27%；聖諾醫藥（2257）收報56.65元，升8.21%；上坤（6900）收報0.067元，升8.06%；美圖公司（1357）收報2.42元，升8.04%。
下跌異動股，包括，先瑞達醫療（6669）收報16.12元，跌12.86%；世紀聯合（1959）收報0.31元，跌11.43%；瑞慈醫療（1526）收報0.53元，跌10.17%；叮噹健康（9886）創上市新低，見8.81元，收報8.83元，跌10.08%；天立教育（1773）收報2.27元，跌9.92%；霸王（1338）收報0.054元，跌8.47%；百融雲（6608）收報13.64元，跌8.33%；網上車市（1490）收報0.239元，跌8.08%；超媒體（0072）創52周高，見1.7元，收報1.34元，跌7.59%；冠軍科技集團（0092）收報0.064元，跌7.25%。
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