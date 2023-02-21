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印度富豪阿達尼旗下公司股票總市值跌破千億美元

遭沽空機構追擊後，印度富豪阿達尼（Gautam Adani）的能源和基礎設施集團Adani Group，旗下10家公司的股票總市值周二跌破1000億美元。

自沽空機構興登堡研究發表報告以來，Adani Group的市值已損失超過1360億美元。興登堡在報告中指控阿達尼存在會計欺詐、股票操縱等，Adani Group否認有關指控。

阿達尼及旗下公司已聘請美國頂級的危機溝通和法務團隊，並削減支出及償還債務，以尋求安撫那些對其公司融資能力感到擔憂的投資者。Target Investing的創始人Sameer Kalra表示，資本支出和債務仍然是主要擔憂，這可能會進一步拖累估值。

根據彭博匯編的數據顯示，該集團近年來向國際債券買家籌集逾80億美元資金，亦向全球銀行進行了外幣貸款。評級機構此前已調整對阿達尼旗下部分公司的評級展望，其中包括Adani Green Energy Ltd.和Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.。

 

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