moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

摩根士丹利：調高明後年濠賭股的EBITDA預測70%及6%

摩根士丹利發表報告指，隨著恢復通關相關之早段買賣結束，其預期濠賭股的共識盈利及長線估值倍數，均見上調空間。最新該行將濠賭股的2023年及2024年的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）調高70%及6%，並看好美高梅中國（2282）多於澳門博彩（0880）

該行指，濠賭股的強勁表現，跑贏12月份的恒生指數，但是相對恒生指數由年頭至今的表現而言，只能夠持平。其預期2月份澳門的博彩收入按年增長40%至50%，較1月份的按年增80%有所放緩，但是料未來12個月，無論是共識盈利及估值倍數，均有望調高。同時，其估計2023年及2024年的博彩收入會較市場共識水平高出31%及14%；2023年及2024年的EBITDA水平，會比共識水平高出30%及17%；相信2024年預估的EBITDA邊際利潤水平可達28.5%，比2019年的水平高出500點子，主要是撇除成本上漲、更高稅賦及上升中的博彩場地租金後，業績表現仍然有改進。至於更高的非博彩資本開支觸發的投資資本回報降低，不致引發關注。

濠賭股在2019年或此前超過10年時間，以企業價值相對EBITDA的倍數12.8倍買賣，淨負債相比EBITDA比率為0.5倍；市值相對EBITDA比率為12.3倍。該行指，現行最新淨負債相對EBITDA倍數為2.4倍，股本相比EBITDA為8.5倍；隨著近期持續去槓桿及不派息，其預計該等股份的淨負債會下降，隨之股本會上升。股本相比EBITDA將有望調高至12.3倍，可望刺激股價較現行水平上漲45%。因應續牌風險解除，加上中場生意提供更多貢獻，估計有助帶動估值倍數推到更高水平。

由於未來關鍵在於中場市場變化，這有賴於執行力、品牌質素、中場賭枱，及酒店房間質量，該行綜合衡量下，認為美高梅去爭取及維持市場佔有率的能力被市場低估，因此擬將評級由差於大市，提升至優於大市。同時其將澳博的評級調低至差於大市。就算澳門銀河三期近期啟動，會對銀河娛樂（0027）帶來刺激，其亦繼續看好金沙中國（1928）多過銀娛。新濠博亞（美：MLCO）仍處於廉宜水平，料新濠影匯二期會為該股提供上升空間。其除了提高濠賭股未來兩年的EBITDA預估水平，亦將除澳博之外的其他濠賭股目標價提高。澳博受制於接達物業的交通受限及缺乏高端中場，該行料澳博在提高上葡京娛樂場的表現速度緩慢。

 

其他報道

蔚來擬推廉價電動車 安徽設廠

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.49%

孫正義抵押軟銀股份 累增至35%

內地煉油企業大手購入美國原油

俄羅斯石油出口至內地 創俄烏戰爭爆發後最高

豐盛生活服務半年多賺17% 中期息增至24.5仙

半日沽空金額71億 盈富沽空金額最多

匯控料今年淨利息收益不少於360億美元 有形股本回報率至少達12%

匯控擬今年首季恢復派發季度股息 售加拿⼤銀⾏業務後將派21美仙特別息

恒指半日跌207點 失守50天線 科指跌穿250天線 北水轉流入 京東跌6.8%

恒生銀行去年少賺27%至101.7億元 遜預期 第四次中期息2元

匯控去年稅前盈利跌7%至175億美元 息23美仙

摩通據報在亞太投資銀行部門裁員約30人