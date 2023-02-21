該行指，濠賭股的強勁表現，跑贏12月份的恒生指數，但是相對恒生指數由年頭至今的表現而言，只能夠持平。其預期2月份澳門的博彩收入按年增長40%至50%，較1月份的按年增80%有所放緩，但是料未來12個月，無論是共識盈利及估值倍數，均有望調高。同時，其估計2023年及2024年的博彩收入會較市場共識水平高出31%及14%；2023年及2024年的EBITDA水平，會比共識水平高出30%及17%；相信2024年預估的EBITDA邊際利潤水平可達28.5%，比2019年的水平高出500點子，主要是撇除成本上漲、更高稅賦及上升中的博彩場地租金後，業績表現仍然有改進。至於更高的非博彩資本開支觸發的投資資本回報降低，不致引發關注。

濠賭股在2019年或此前超過10年時間，以企業價值相對EBITDA的倍數12.8倍買賣，淨負債相比EBITDA比率為0.5倍；市值相對EBITDA比率為12.3倍。該行指，現行最新淨負債相對EBITDA倍數為2.4倍，股本相比EBITDA為8.5倍；隨著近期持續去槓桿及不派息，其預計該等股份的淨負債會下降，隨之股本會上升。股本相比EBITDA將有望調高至12.3倍，可望刺激股價較現行水平上漲45%。因應續牌風險解除，加上中場生意提供更多貢獻，估計有助帶動估值倍數推到更高水平。

由於未來關鍵在於中場市場變化，這有賴於執行力、品牌質素、中場賭枱，及酒店房間質量，該行綜合衡量下，認為美高梅去爭取及維持市場佔有率的能力被市場低估，因此擬將評級由差於大市，提升至優於大市。同時其將澳博的評級調低至差於大市。就算澳門銀河三期近期啟動，會對銀河娛樂（0027）帶來刺激，其亦繼續看好金沙中國（1928）多過銀娛。新濠博亞（美：MLCO）仍處於廉宜水平，料新濠影匯二期會為該股提供上升空間。其除了提高濠賭股未來兩年的EBITDA預估水平，亦將除澳博之外的其他濠賭股目標價提高。澳博受制於接達物業的交通受限及缺乏高端中場，該行料澳博在提高上葡京娛樂場的表現速度緩慢。

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