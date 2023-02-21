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券商︰憂股價波動  歐美投資者對內房股依然審慎

券商銀河聯昌發表報告，在過去兩周在歐美曾與35個投資者直接會面，投資者表示基於股價大幅波動，基本面薄弱及企業管治等問題，即使內房行業已獲得監管及政策的政策支持，但對內房行業中、長期前景仍然審慎。

普遍投資者指，在內房股價高度波動下難以投資股份，即使屬於「優質內房」的股價亦可單日下跌40-50%，而且部分民企未能發布經審核業績及更換核數師下，行業的企業管治問題仍受關注。

由於內房對中國整體經濟非常重要，投資者明白為何監管方會果斷行動救市，並相信去年11月推出的「16招」措施能夠緩解開發商的短期流動性問題。

但歐美投資者仍然關注中國住房需求問題，基於對中國樓價前景審慎，消費者信心低迷，失業率上升，以及中國人口可能收縮，更需要看到房地產銷售恢復，但直至該行訪問前仍未發生。

銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武估計，中國每年實際住房需求約為1100萬至1200萬套，其中500萬至600萬套來自城鎮化，過去15年有超過2億人從農村搬到城市，以及500萬至600萬套來自拆除的舊樓拆卸和改善性需求。

鄭懷武預期，中國房地產玩家將分成三個不同陣營，一是國有開發商（SOD）和優質民營內房，這批玩家將在強勁資產負債表及金融機構，特別是銀行的支持下獲得更多市場份額及增長；其次是有短期流動性問題的內房，他們目前專注於管理未來1至2 年的資產負債表，並將回歸市場；以及最後一批高負債的內房企業，例如恒大（3333），將進行重大重組，並可能引入戰略投資者，部分內房則似乎在未來5至10年內在市場上消失。

歐美投資者在內房的布局中，大多投資國企如華潤置地（1109）及中海外（0688），或優質民企如萬科（2202）及龍湖（0960）。鑑於內房基本面疲軟和股權融資風險高，他們不願投資高beta的股份如碧桂園（2007）、合景泰富（1813）、雅居樂（3383）等。

該行重申行業首選為龍湖、華潤置地和碧桂園。該行指基於監管機構和政府繼續對內房行業採支持措施，預計自2月起房地產銷售將逐步復甦，對股價來說是好兆頭，故重申對中國房地產行業的增持評級。

 

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