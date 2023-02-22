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恒指低開17點 科指跌1% 匯控升5.5%創52周高 京東續跌3%

恒指今早低開17點或0.09%，報20512點，大市成交金額19億元；國指今早低開45點或0.66%，報6879點。恒生科技指數開市報4116點，跌1%。京東（9618）再跌3.3%；匯控（0005）創52周高，開市報60.8元，升5.56%。

京東（9618）、平保（2318）、比亞迪（1211）拖累大市。新奧（2688）、信義光能（0968）、中升（0881）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，16隻下跌，54隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.5%，報14.88元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌3.32%，報183.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報22.8元，升0.44%；跌幅最大的是京東（9618）開市報183.4元，跌3.32%。

恒指續低於10天線(20954.15點)、50天線(20786.28點)。科指續低於250天線(4201.03點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報138元，跌0.07%。IMAX（1970）無成交，報9.22元。玖龍紙業（2689）開市報6.75元，無升跌。新世界百貨中國（0825）無成交，報0.87元。數碼通（0315）無成交，報5.24元。黛麗斯（0333）無成交，報0.42元。

新意網（1686）中期盈利增6％賺4.1億元，不派息。開市報4.76元，跌1.45%。

匯盈（0821）折讓4%配股集資4800萬。無成交，報0.125元。

JobsDB與國泰（0293）合作推「里賞筍工企劃」，更新CV及申請工作即可賺里數。開市報7.65元，升0.13%。

長江製衣（0294）伙無錫國企探討合營公司資產證券化。無成交，報1.69元。

伯明翰體育（2309）：英格蘭足球聯賽指附屬公司未符英格蘭足球聯賽規例。無成交，報1.2元。

大生地產（0089）：推餐飲及酒店優惠賀上市50周年。無成交，報4.05元。

騰訊（0700）據報已向Meta提議成為Meta Quest 2 VR眼鏡在華獨家代理銷售商。開市報355.6元，跌1.71%。

太地（1972）設「綠色廚房」計劃力推可持續發展，77間商戶獲認證。開市報20.8元，無升跌。

匯控（0005）：內房情况今年1月明顯改善，惟外圍經濟轉弱影響撥備。匯控：今年每股股息料有0.5美元，與疫前相近。開市報4.72元，無升跌。

金蝶國際（0268）發盈警，料全年虧損擴大至3.63億至4.23億人幣。開市報15.18元，跌1.68%。

豐盛生活服務（0331）：擬物色購併機會，手持現金連額度足夠購併派息。創52周高，見6.05元，開市報6.05元，升0.17%。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年度轉虧為盈。開市報0.98元，升7.69%。

信置（0083）中期基礎溢利跌36%，中期息15仙。開市報10.3元，跌0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，高視醫療（2407）創上市新高，見55.65元，開市報55.65元，升0.09%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.05元，開市報6.05元，升0.17%。

異動股

上升異動股，包括，寰亞傳媒（8075）開市報0.3元，升13.21%；五菱（0305）開市報0.98元，升7.69%；正商實業（0185）開市報1.29元，升4.88%；金鷹商貿（3308）開市報4.54元，升4.85%；新城悅（1755）開市報7.29元，升3.11%；山高控股（0412）開市報4.89元，升1.88%；太平洋航運（2343）開市報2.8元，升1.82%；天譽（0059）開市報0.059元，升1.72%；寶龍地產（1238）開市報1.79元，升1.7%；德琪醫藥（6996）開市報4.39元，升1.62%；祖龍娛樂（9990）開市報5.92元，升1.54%。

下跌異動股，包括，霸王（1338）開市報0.052元，跌11.86%；健世科技（9877）開市報32元，跌7.78%；360數科（3660）開市報80.8元，跌6.59%；汽車之家（2518）開市報63.45元，跌5.23%；再鼎醫藥（9688）開市報29元，跌4.92%；超媒體（0072）開市報1.22元，跌3.94%；名創優品（9896）開市報29.8元，跌3.87%；京東（9618）開市報183.4元，跌3.32%。

 

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