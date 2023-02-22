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評級機構：騰訊ESG「不符合」聯合國原則類別 基金沽貨

彭博社報道，一家名為Sustainalytics的ESG研究與評級公司8月下旬將騰訊（0700）ESG評級下調至「不符合」聯合國原則類別。此後，AXA Investment Managers SA、Candriam和Storebrand Asset Management管理的基金賣出騰訊股份；彭博匯總數據顯示，歐洲的ESG基金中，有40多家基金賣出騰訊香港上市股票，金額在12億美元。百度（9888）和微博（9898）也被下調至「不符合」聯合國原則類別。

Sustainalytics是晨星旗下公司。

Sustainalytics的ESG研究全球主管Simon MacMahon表示，「審查和監督問題加劇，並擴大到宗教、LGBT問題、烏克蘭戰爭和新冠等領域」。

前述有沽出騰訊的Storebrand表示，由於Sustainalytics將騰訊評級下調，故賣出騰訊股票。瑞典最大養老金公司Alecta等退出騰訊股票，是因「政府干預私營企業」帶來的監管風險。

騰訊在電子郵件聲明中表示，「作為一家全球上市公司，我們秉持最高標準，公司政策流程遵守經營所在國家的所有法律法規」， 「用戶隱私和數據安全是騰訊的核心價值觀，我們期待繼續保持用戶信任，提供卓越的用戶體驗」。

百度和微博的代表暫未回覆置評請求。AXA Investment Managers不予置評。

 

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