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財政預算案︱陳茂波：港經濟今年明顯反彈 料全年實質增長3.5%至5.5%

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。陳茂波表示，今年《財政預算案》採取「中間偏鬆」的財政姿態，仍是赤字預算。

展望今年經濟，陳茂波指，隨着經濟活動在疫情後迅速恢復，以及過去一年推出多項穩經濟措施的成效陸續顯現，預料今年內地經濟增速將明顯加快。另外，政府已取消入境人士的隔離檢疫安排，加上香港與內地全面通關，訪港旅客數目有望強勁回升。

陳茂波預料，香港經濟在今年會明顯反彈，全年實質增長介乎3.5%至5.5%，基本通脹率和整體通脹率將分別加快至2.5%及2.9%。

中長期而言，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，陳茂波預測香港經濟在2024至2027年間，平均每年實質增長3.7%，高於疫情前十年的2.8%趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。

 

 

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