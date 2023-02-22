展望今年經濟，陳茂波指，隨着經濟活動在疫情後迅速恢復，以及過去一年推出多項穩經濟措施的成效陸續顯現，預料今年內地經濟增速將明顯加快。另外，政府已取消入境人士的隔離檢疫安排，加上香港與內地全面通關，訪港旅客數目有望強勁回升。

陳茂波預料，香港經濟在今年會明顯反彈，全年實質增長介乎3.5%至5.5%，基本通脹率和整體通脹率將分別加快至2.5%及2.9%。

中長期而言，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，陳茂波預測香港經濟在2024至2027年間，平均每年實質增長3.7%，高於疫情前十年的2.8%趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。

其他報道

財政預算案︱陳茂波：冀在港復蘇初段鞏固信心 創造條件加速向前

財政預算案︱消息指政府將派5000元消費券 首期3000元料於4月發放

馬斯克：下周將公開Twitter演算法源碼

恒指低開17點 科指跌1% 匯控升5.5%創52周高 京東續跌3%

包凡失聯前 正計劃轉移資產至新加坡

麥肯錫計劃裁員2000人 歷來規模最大

港股ADR升101點 夜期低水39點 匯控ADR升6% 美期升亞股跌 百度等業績

習近平據報最快4月訪俄會晤普京 王毅：中俄關係堅如磐石

加息預期 美股見3個月最大跌幅及1個月低 道指跌697點 美10年債息見3個月高

北水增持盈富 減持商湯