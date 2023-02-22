港元現報7.845元貶值2點子，曾貶值最多3點子，報7.8451元，亦曾升值最多33點子，報7.8415元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌79.87點子至2.08702%；1星期HIBOR跌11.17點子至2.5525%；2星期HIBOR跌6.55點子至2.66488%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.11點子至3.66144%；6個月期HIBOR升1.16點子至4.16988%；12個月期HIBOR升1.29點子至4.75018%。

美元指數現報104.064貶值0.112點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.59271%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7625%，終止連續5日收窄，利差是2023年2月20日後最低，當日差距為-1.9836%。

對上一次終止連續5日收窄，是2023年2月07日，當日利差報-2.125%。

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