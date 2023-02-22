moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止5連升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連升，港元1個月期HIBOR跌5.27點子至2.83024%，是2月20日後最低，當日報2.60911%。

港元現報7.845元貶值2點子，曾貶值最多3點子，報7.8451元，亦曾升值最多33點子，報7.8415元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌79.87點子至2.08702%；1星期HIBOR跌11.17點子至2.5525%；2星期HIBOR跌6.55點子至2.66488%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.11點子至3.66144%；6個月期HIBOR升1.16點子至4.16988%；12個月期HIBOR升1.29點子至4.75018%。

美元指數現報104.064貶值0.112點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.59271%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7625%，終止連續5日收窄，利差是2023年2月20日後最低，當日差距為-1.9836%。

對上一次終止連續5日收窄，是2023年2月07日，當日利差報-2.125%。

其他報道

財政預算案︱陳茂波：港經濟今年明顯反彈 料全年實質增長3.5%至5.5%

財政預算案︱陳茂波：冀在港復蘇初段鞏固信心 創造條件加速向前

財政預算案︱消息指政府將派5000元消費券 首期3000元料於4月發放

馬斯克：下周將公開Twitter演算法源碼

恒指低開17點 科指跌1% 匯控升5.5%創52周高 京東續跌3%

包凡失聯前 正計劃轉移資產至新加坡

麥肯錫計劃裁員2000人 歷來規模最大

港股ADR升101點 夜期低水39點 匯控ADR升6% 美期升亞股跌 百度等業績

習近平據報最快4月訪俄會晤普京 王毅：中俄關係堅如磐石

加息預期 美股見3個月最大跌幅及1個月低 道指跌697點 美10年債息見3個月高

北水增持盈富 減持商湯