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財政預算案︱寬減利得稅及非住宅物業差餉以支援企業

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，在支援企業方面，建議寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅，上限為6000元，全港13.4萬家企業受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少7.2億元。

另外，財政預算案建議寬減2023／24年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元；及由2023年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用，為期6個月至今年年底。政府收入將減少約10億元。

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