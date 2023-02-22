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財政預算案︱中小企融資擔保計劃申請期限由今年6月底延長至明年3月底

財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，當中提及府多年來不斷優化「中小企融資擔保計劃」，以切合中小企業在經濟下行期間的融資需要。計劃至2022年年底已批出超過2300億元貸款，惠及超過5.3萬家企業。