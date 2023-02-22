陳茂波表示，香港今年經濟將逐步回升，商業融資可望逐漸回復由市場調節。但在復蘇的路上，中小企業需時鞏固實力，因此決定將「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限由今年6月底延長至明年3月底，給予中小企業更多調節空間，站穩陣腳。

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