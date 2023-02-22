新一份《財政預算案》今日出爐。財政司司長陳茂波表示，為了鼓勵電訊網絡營辦商更積極投資基建，為企業及市民提供更優質的通訊服務，建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費將可獲稅務扣除。
至於第三代互聯網方面，陳茂波指，第三代互聯網（Web3）潛力龐大，數碼港在今年初已成立Web3基地。政府會撥款5000萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。
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