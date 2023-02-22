在推動企業進行綠色融資方面，「綠色和可持續金融資助計劃」自2021年推出後，已向超過200筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近700億美元。

陳茂波表，將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。

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