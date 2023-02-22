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財政預算案︱年底舉辦「國際綠色科技周」 拓國際綠色科技及金融中心

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，當中香港在建構國際綠色科技及金融中心具備優勢。過去多年，匯集了不少綠色科技企業及人才，政府亦牽頭推動綠色科技的應用，包括成立「低碳綠色科研基金」，政府上周發售全球首批政府代幣化綠色債券，總額8億元，凸顯香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境；至於在上月發行總值57.5億美元等值，以美元、歐元和人民幣計價的政府綠色債券，是亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行。

在推動企業進行綠色融資方面，「綠色和可持續金融資助計劃」自2021年推出後，已向超過200筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近700億美元。

陳茂波表，將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。

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