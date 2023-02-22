財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，當中香港在建構國際綠色科技及金融中心具備優勢。過去多年，匯集了不少綠色科技企業及人才，政府亦牽頭推動綠色科技的應用，包括成立「低碳綠色科研基金」，政府上周發售全球首批政府代幣化綠色債券，總額8億元，凸顯香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境；至於在上月發行總值57.5億美元等值，以美元、歐元和人民幣計價的政府綠色債券，是亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行。
在推動企業進行綠色融資方面，「綠色和可持續金融資助計劃」自2021年推出後，已向超過200筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近700億美元。
陳茂波表，將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。
其他報道
財政預算案︱中小企融資擔保計劃申請期限由今年6月底延長至明年3月底
財政預算案︱寬減百分之百薪俸稅及個人入息課稅 子女免稅額增至13萬
財政預算案︱陳茂波：5000元消費券分2期派 4月發放首3000元
財政預算案︱陳茂波：港經濟今年明顯反彈 料全年實質增長3.5%至5.5%
財政預算案︱陳茂波：冀在港復蘇初段鞏固信心 創造條件加速向前
財政預算案︱消息指政府將派5000元消費券 首期3000元料於4月發放
恒指低開17點 科指跌1% 匯控升5.5%創52周高 京東續跌3%
港股ADR升101點 夜期低水39點 匯控ADR升6% 美期升亞股跌 百度等業績
加息預期 美股見3個月最大跌幅及1個月低 道指跌697點 美10年債息見3個月高