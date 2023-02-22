財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。為引進企業，陳茂波指出，成立了「引進重點企業辦公室」（引進辦）、「引進重點企業諮詢委員會」和「招商引才專組」，目的是引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業，以提升本港的競爭力，並加速產業發展。引進辦去年年底成立後已接洽了不少重點企業，並積極跟進這些個案，協助它們在香港落戶或擴展業務。
另外，政府將引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。
搶人才方面，為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，政府引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。
其他報道
財政預算案︱中小企融資擔保計劃申請期限由今年6月底延長至明年3月底
財政預算案︱寬減百分之百薪俸稅及個人入息課稅 子女免稅額增至13萬
財政預算案︱陳茂波：5000元消費券分2期派 4月發放首3000元
財政預算案︱陳茂波：港經濟今年明顯反彈 料全年實質增長3.5%至5.5%
財政預算案︱陳茂波：冀在港復蘇初段鞏固信心 創造條件加速向前
財政預算案︱消息指政府將派5000元消費券 首期3000元料於4月發放
恒指低開17點 科指跌1% 匯控升5.5%創52周高 京東續跌3%
港股ADR升101點 夜期低水39點 匯控ADR升6% 美期升亞股跌 百度等業績
加息預期 美股見3個月最大跌幅及1個月低 道指跌697點 美10年債息見3個月高