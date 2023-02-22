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財政預算案︱搶人才搶資金 增設「資本投資者入境計劃 」 通過審批可來港居住

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。為引進企業，陳茂波指出，成立了「引進重點企業辦公室」（引進辦）、「引進重點企業諮詢委員會」和「招商引才專組」，目的是引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業，以提升本港的競爭力，並加速產業發展。引進辦去年年底成立後已接洽了不少重點企業，並積極跟進這些個案，協助它們在香港落戶或擴展業務。

另外，政府將引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。

搶人才方面，為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，政府引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。

 

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