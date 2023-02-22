家族辦公室業務方面，政府已於去年12月向立法會提出法例修訂，為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的合資格交易提供利得稅豁免。在立法會通過建議後，相關寬減將適用於2022年4月1日或之後起計的任何課稅年度。

此外，政府會在未來3年向投資推廣署提供1億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。

陳茂波又指，政府一直致力為資產管理業界提供更好的營運環境，例如外匯基金近年增設了專門配置予本地另類基金經理的組合，投放於一些較小規模的基金公司，下一步亦會涵蓋小型的本地私募基金和在港拓展業務的私募基金，支持他們在港發展。

政府會與監管機構優化資產及財富管理業的規管措施及稅務安排。在財富管理方面，監管機構將根據風險為本的原則，在適當保障投資者的前提下，簡化高端或超高淨資產值個人客戶的合適性評估和披露流程。此外，政府將檢視現行適用於基金及附帶權益的稅務優惠措施。

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