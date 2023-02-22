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財政預算案︱計劃發行不少於500億元銀債券150億元綠債

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。陳茂波表示，政府會持續多管齊下發展零售債券市場，計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。

另外，現時強積金有400多萬計劃成員，社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金有顯著訴求。陳茂波指，已指示金管局與強制性公積金計劃管理局就此進行研究。計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。

 

 

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