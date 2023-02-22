另外，現時強積金有400多萬計劃成員，社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金有顯著訴求。陳茂波指，已指示金管局與強制性公積金計劃管理局就此進行研究。計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。

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