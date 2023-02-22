此外，為提升香港的國際航空樞紐地位，政府與機管局全力推動「機場城市」發展策略，將香港國際機場發展成為不同經濟活動的樞紐，以航空為核心，結合新發展和新功能，推動香港及鄰近地區的經濟增長。

香港國際機場多個基建項目將會相繼落成啓用，包括「海天中轉大樓」將於今年年中啓用；以及整個三跑道系統預計於2024年年底完成。香港國際機場的容量將顯著提升，進一步加強其作為區内多式聯運樞紐的角色。以上發展將大大增加香港國際機場的客貨量，為飛機維修、飛機零件製造、相關研發等活動創造巨大機遇。

機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性，通過強強聯手，優勢互補，推動兩地航空業發展。

此外，政府已就建議措施諮詢業界，包括容許就購置飛機的開支扣稅，以及擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，業界對此表示歡迎，將於今年第四季向立法會提交有關條例草案。

其他報道

財政預算案︱繼續與內地探討擴容增量方案 港交所探索惡劣天氣下交易安排

財政預算案︱搶人才搶資金 增設「資本投資者入境計劃 」 通過審批可來港居住

財政預算案︱年底舉辦「國際綠色科技周」 拓國際綠色科技及金融中心

財政預算案︱倡電訊網絡營辦商頻譜使用費可獲稅務扣除 撥5000萬元推動Web3生態圈

財政預算案︱中小企融資擔保計劃申請期限由今年6月底延長至明年3月底

財政預算案︱寬減百分之百薪俸稅及個人入息課稅 子女免稅額增至13萬

財政預算案︱寬減利得稅及非住宅物業差餉以支援企業

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止5連升

財政預算案︱陳茂波：5000元消費券分2期派 4月發放首3000元

財政預算案︱陳茂波：港經濟今年明顯反彈 料全年實質增長3.5%至5.5%

財政預算案︱陳茂波：冀在港復蘇初段鞏固信心 創造條件加速向前

財政預算案︱消息指政府將派5000元消費券 首期3000元料於4月發放

馬斯克：下周將公開Twitter演算法源碼

恒指低開17點 科指跌1% 匯控升5.5%創52周高 京東續跌3%

包凡失聯前 正計劃轉移資產至新加坡

麥肯錫計劃裁員2000人 歷來規模最大

港股ADR升101點 夜期低水39點 匯控ADR升6% 美期升亞股跌 百度等業績

習近平據報最快4月訪俄會晤普京 王毅：中俄關係堅如磐石